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Правительство заявило о стабилизации цен на продукты
Правительство заявило о стабилизации цен на продукты
Ситуация с ценами на продукты стабилизируется, но еще требуют особого внимания яйца, гречка, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:08
2021-05-13T10:08
2021-05-13T10:52
андрей белоусов
россия
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ситуация с ценами на продукты стабилизируется, но еще требуют особого внимания яйца, гречка, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар, сообщила пресс-служба кабмина."За годовой период по состоянию на 4 мая 2021 года рост цен замедлился на один процентный пункт – до 6,6% с 7,6% в марте. По итогам апреля зафиксировано, что цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте", — говорится в сообщении.Рост цен на другие продукты питания (за исключением овощей) замедлился до 0,7% с 1,2% в марте.В декабре 2020-го правительство объявило комплекс мер из-за удорожания на продовольственном рынке. В их числе — соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально решение принималось до 1 апреля нынешнего года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.Кроме того, в начале года до запретительного уровня повысили экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, а также ввели пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квоту на экспорт зерновых культур.В релизе правительства отмечается, что для стабилизации цен на рынке также внедряют экономические инструменты регулирования. Так, предусмотрены льготные кредиты производителям сахара по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свёклы. Мукомолам пообещали возместить часть затрат на покупку продовольственной пшеницы, а хлебопекам — на реализацию товара, если они не будут повышать цены.Кроме того, кабмин утвердил гибкий расчет экспортной пошлины на вывоз за пределы ЕАЭС пшеницы, кукурузы и ячменя. С 2 июня при мировой цене пшеницы до двухсот долларов тариф действовать не будет, свыше — 70% процентов от разницы базовой цены и 200 долларов. Для ячменя и кукурузы действует уровень 185 долларов.
https://ria.ru/20210512/rost-1731903552.html
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РИА Новости
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андрей белоусов, россия, правительство рф, экономика
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ситуация с ценами на продукты стабилизируется, но еще требуют особого внимания яйца, гречка, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар, сообщила пресс-служба кабмина.
"За годовой период по состоянию на 4 мая 2021 года рост цен замедлился на один процентный пункт – до 6,6% с 7,6% в марте. По итогам апреля зафиксировано, что цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте", — говорится в сообщении.
Рост цен на другие продукты питания (за исключением овощей) замедлился до 0,7% с 1,2% в марте.
В декабре 2020-го правительство объявило комплекс мер из-за удорожания на продовольственном рынке. В их числе — соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально решение принималось до 1 апреля нынешнего года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.
Кроме того, в начале года до запретительного уровня повысили экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, а также ввели пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квоту на экспорт зерновых культур.
В релизе правительства отмечается, что для стабилизации цен на рынке также внедряют экономические инструменты регулирования. Так, предусмотрены льготные кредиты производителям сахара по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свёклы. Мукомолам пообещали возместить часть затрат на покупку продовольственной пшеницы, а хлебопекам — на реализацию товара, если они не будут повышать цены.
Кроме того, кабмин утвердил гибкий расчет экспортной пошлины на вывоз за пределы ЕАЭС
пшеницы, кукурузы и ячменя. С 2 июня при мировой цене пшеницы до двухсот долларов тариф действовать не будет, свыше — 70% процентов от разницы базовой цены и 200 долларов. Для ячменя и кукурузы действует уровень 185 долларов.