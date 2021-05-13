Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/tseny-1732076662.html
Правительство заявило о стабилизации цен на продукты
Правительство заявило о стабилизации цен на продукты
Ситуация с ценами на продукты стабилизируется, но еще требуют особого внимания яйца, гречка, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:08
2021-05-13T10:52
андрей белоусов
россия
правительство рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732081640_0:0:2285:1285_1920x0_80_0_0_18db699b4374bb3a3ac9195703e742d7.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ситуация с ценами на продукты стабилизируется, но еще требуют особого внимания яйца, гречка, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар, сообщила пресс-служба кабмина."За годовой период по состоянию на 4 мая 2021 года рост цен замедлился на один процентный пункт – до 6,6% с 7,6% в марте. По итогам апреля зафиксировано, что цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте", — говорится в сообщении.Рост цен на другие продукты питания (за исключением овощей) замедлился до 0,7% с 1,2% в марте.В декабре 2020-го правительство объявило комплекс мер из-за удорожания на продовольственном рынке. В их числе — соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально решение принималось до 1 апреля нынешнего года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.Кроме того, в начале года до запретительного уровня повысили экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, а также ввели пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квоту на экспорт зерновых культур.В релизе правительства отмечается, что для стабилизации цен на рынке также внедряют экономические инструменты регулирования. Так, предусмотрены льготные кредиты производителям сахара по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свёклы. Мукомолам пообещали возместить часть затрат на покупку продовольственной пшеницы, а хлебопекам — на реализацию товара, если они не будут повышать цены.Кроме того, кабмин утвердил гибкий расчет экспортной пошлины на вывоз за пределы ЕАЭС пшеницы, кукурузы и ячменя. С 2 июня при мировой цене пшеницы до двухсот долларов тариф действовать не будет, свыше — 70% процентов от разницы базовой цены и 200 долларов. Для ячменя и кукурузы действует уровень 185 долларов.
https://ria.ru/20210512/rost-1731903552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732081640_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d656b23ac057fbc1860fd81c3f11d14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей белоусов, россия, правительство рф, экономика

Правительство заявило о стабилизации цен на продукты

10:08 13.05.2021 (обновлено: 10:52 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевСотрудница торгового зала в супермаркете
Сотрудница торгового зала в супермаркете - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ситуация с ценами на продукты стабилизируется, но еще требуют особого внимания яйца, гречка, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар, сообщила пресс-служба кабмина.
"За годовой период по состоянию на 4 мая 2021 года рост цен замедлился на один процентный пункт – до 6,6% с 7,6% в марте. По итогам апреля зафиксировано, что цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте", — говорится в сообщении.
Рост цен на другие продукты питания (за исключением овощей) замедлился до 0,7% с 1,2% в марте.
В декабре 2020-го правительство объявило комплекс мер из-за удорожания на продовольственном рынке. В их числе — соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально решение принималось до 1 апреля нынешнего года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.
Это жадность, жадность отдельных производителей – Мишустин о росте цен - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 11:06
Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность
Кроме того, в начале года до запретительного уровня повысили экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, а также ввели пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квоту на экспорт зерновых культур.
В релизе правительства отмечается, что для стабилизации цен на рынке также внедряют экономические инструменты регулирования. Так, предусмотрены льготные кредиты производителям сахара по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свёклы. Мукомолам пообещали возместить часть затрат на покупку продовольственной пшеницы, а хлебопекам — на реализацию товара, если они не будут повышать цены.
Кроме того, кабмин утвердил гибкий расчет экспортной пошлины на вывоз за пределы ЕАЭС пшеницы, кукурузы и ячменя. С 2 июня при мировой цене пшеницы до двухсот долларов тариф действовать не будет, свыше — 70% процентов от разницы базовой цены и 200 долларов. Для ячменя и кукурузы действует уровень 185 долларов.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
Инфографика
Посмотреть
 
Андрей БелоусовРоссияПравительство РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19Синоптики рассказали, когда в Москву придет жара
11:19В Москве выявили 2787 новых случаев заражения коронавирусом
11:17Новый планшет iPad Pro показал производительность уровня MacBook Air
11:17В России за сутки выписали 9349 переболевших COVID-19
11:17В России за сутки умерли 392 пациента с COVID-19
11:17В России выявили 8380 новых случаев заражения коронавирусом
11:16Глава исполкома "Единой России" зарегистрировался на праймериз
11:13Минниханов пообещал сделать все, чтобы трагедия в школе не повторилась
11:07Эксперты рассказали, на сколько подешевели туры после майских праздников
11:04В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд
11:04Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
10:59СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
10:59Жители Казани третьи сутки несут цветы к школе, где произошла стрельба
10:58Военные назвали письмо о здоровье Байдена предательством
10:56Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
10:56Антимонопольная служба в Италии оштрафовала Google на 102 миллиона евро
10:55В офисе Зеленского оценили перспективы встречи с Путиным
10:51Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией
10:50В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
10:48В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
Лента новостейМолния