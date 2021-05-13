Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/tseny-1732056275.html
В Госдуме хотят внести изменения в закон "О защите прав потребителей"
В Госдуме хотят внести изменения в закон "О защите прав потребителей"
Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить потребителю право на покупку товара по цене,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T01:14
2021-05-13T10:41
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588439946_155:0:2712:1438_1920x0_80_0_0_bd5b972a0b5172b07356f1752a2d2288.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить потребителю право на покупку товара по цене, указанной на ценнике, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Изменения предлагаются в закон "О защите прав потребителей".Согласно документу, потребитель вправе купить товар по цене, указанной на ценнике, в случае несоответствия цены товара, указанной на ценнике, и при его оплате. При этом информация о таком праве должна размещаться продавцом вблизи места оплаты товара.Как указано в пояснительной записке к законопроекте, в последнее время потребители часто сталкиваются, особенно в крупных сетевых магазинах, с ситуацией, когда цена товара на ценнике не совпадает с его ценой на чеке. Также товары, расположенные рядом с акционными, часто пробиваются на кассе по более высоким ценам."Продавцы оправдывают данную ситуацию сбоями в компьютерной программе, окончанием маркетинговой акции, поступлением новой партии, тем, что сотрудники в торговом зале не успели поменять ценники либо убрать товар из акционных товаров. В результате потребитель, заметивший данную уловку, вынужден отказываться от покупки товара по завышенной цене и требовать возврата уплаченной за товар суммы, предъявлять руководству торговой точки письменную претензию либо, собрав все доказательства обмана, обращаться с жалобами в Роспотребнадзор или в суд", - говорится в документе.
https://ria.ru/20200911/gosduma-1577099949.html
https://ria.ru/20210512/tseny-1732018122.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588439946_230:181:1874:1414_1920x0_80_0_0_59a09539957afde7a2a359af2db0b26e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

В Госдуме хотят внести изменения в закон "О защите прав потребителей"

01:14 13.05.2021 (обновлено: 10:41 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПокупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете "Перекресток"
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете Перекресток - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить потребителю право на покупку товара по цене, указанной на ценнике, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Изменения предлагаются в закон "О защите прав потребителей".
Тележка с продуктами в супермаркете - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября 2020, 15:44
В Госдуме раскритиковали идею ввести двойные ценники в магазинах
Согласно документу, потребитель вправе купить товар по цене, указанной на ценнике, в случае несоответствия цены товара, указанной на ценнике, и при его оплате. При этом информация о таком праве должна размещаться продавцом вблизи места оплаты товара.
Как указано в пояснительной записке к законопроекте, в последнее время потребители часто сталкиваются, особенно в крупных сетевых магазинах, с ситуацией, когда цена товара на ценнике не совпадает с его ценой на чеке. Также товары, расположенные рядом с акционными, часто пробиваются на кассе по более высоким ценам.
"Продавцы оправдывают данную ситуацию сбоями в компьютерной программе, окончанием маркетинговой акции, поступлением новой партии, тем, что сотрудники в торговом зале не успели поменять ценники либо убрать товар из акционных товаров. В результате потребитель, заметивший данную уловку, вынужден отказываться от покупки товара по завышенной цене и требовать возврата уплаченной за товар суммы, предъявлять руководству торговой точки письменную претензию либо, собрав все доказательства обмана, обращаться с жалобами в Роспотребнадзор или в суд", - говорится в документе.
Покупатели в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 18:57
Рост цен на продукты в России ниже, чем в мире, заявила Абрамченко
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19В Москве выявили 2787 новых случаев заражения коронавирусом
11:17Новый планшет iPad Pro показал производительность уровня MacBook Air
11:17В России за сутки выписали 9349 переболевших COVID-19
11:17В России за сутки умерли 392 пациента с COVID-19
11:17В России выявили 8380 новых случаев заражения коронавирусом
11:16Глава исполкома "Единой России" зарегистрировался на праймериз
11:13Минниханов пообещал сделать все, чтобы трагедия в школе не повторилась
11:07Эксперты рассказали, на сколько подешевели туры после майских праздников
11:04В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд
11:04Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
10:59СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
10:59Жители Казани третьи сутки несут цветы к школе, где произошла стрельба
10:58Военные назвали письмо о здоровье Байдена предательством
10:56Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
10:56Антимонопольная служба в Италии оштрафовала Google на 102 миллиона евро
10:55В офисе Зеленского оценили перспективы встречи с Путиным
10:51Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией
10:50В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
10:48В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
10:47Часть Тайваня осталась без электричества из-за аварии на угольной станции
Лента новостейМолния