В Госдуме хотят внести изменения в закон "О защите прав потребителей"
01:14 13.05.2021 (обновлено: 10:41 13.05.2021)
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПокупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете "Перекресток"
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить потребителю право на покупку товара по цене, указанной на ценнике, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Изменения предлагаются в закон "О защите прав потребителей".
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Согласно документу, потребитель вправе купить товар по цене, указанной на ценнике, в случае несоответствия цены товара, указанной на ценнике, и при его оплате. При этом информация о таком праве должна размещаться продавцом вблизи места оплаты товара.
Как указано в пояснительной записке к законопроекте, в последнее время потребители часто сталкиваются, особенно в крупных сетевых магазинах, с ситуацией, когда цена товара на ценнике не совпадает с его ценой на чеке. Также товары, расположенные рядом с акционными, часто пробиваются на кассе по более высоким ценам.
"Продавцы оправдывают данную ситуацию сбоями в компьютерной программе, окончанием маркетинговой акции, поступлением новой партии, тем, что сотрудники в торговом зале не успели поменять ценники либо убрать товар из акционных товаров. В результате потребитель, заметивший данную уловку, вынужден отказываться от покупки товара по завышенной цене и требовать возврата уплаченной за товар суммы, предъявлять руководству торговой точки письменную претензию либо, собрав все доказательства обмана, обращаться с жалобами в Роспотребнадзор или в суд", - говорится в документе.