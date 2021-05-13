https://ria.ru/20210513/truboprovod-1732207558.html

Байден заявил о непричастности российских властей к атаке на трубопровод

Байден заявил о непричастности российских властей к атаке на трубопровод

Президент США Джо Байден считает, что власти РФ непричастны к резонансному взлому Colonial Pipeline, но хакеры могут находиться в России. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T19:37

2021-05-13T19:37

2021-05-13T19:47

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что власти РФ непричастны к резонансному взлому Colonial Pipeline, но хакеры могут находиться в России."Мы не считаем, что российское правительство участвовало в атаке, но у нас есть основательные причины считать, что преступники, которые совершили атаку, живут в России. Это пришло оттуда, из России. Мы находимся в прямом общении с Россией относительно мер, которые необходимо принять против сетей, вымогающих выкуп, и стремиться к мерам, чтобы нарушить их возможности действовать", - сказал Байден, выступая в Белом доме.На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита. Colonial заявил, что начал процесс перезапуска трубопровода, но восстановление нормального снабжения займет несколько дней.

https://ria.ru/20210513/ssha-1732207375.html

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