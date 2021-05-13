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Байден заявил о непричастности российских властей к атаке на трубопровод
Байден заявил о непричастности российских властей к атаке на трубопровод
Президент США Джо Байден считает, что власти РФ непричастны к резонансному взлому Colonial Pipeline, но хакеры могут находиться в России. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T19:37
2021-05-13T19:47
россия
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что власти РФ непричастны к резонансному взлому Colonial Pipeline, но хакеры могут находиться в России."Мы не считаем, что российское правительство участвовало в атаке, но у нас есть основательные причины считать, что преступники, которые совершили атаку, живут в России. Это пришло оттуда, из России. Мы находимся в прямом общении с Россией относительно мер, которые необходимо принять против сетей, вымогающих выкуп, и стремиться к мерам, чтобы нарушить их возможности действовать", - сказал Байден, выступая в Белом доме.На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита. Colonial заявил, что начал процесс перезапуска трубопровода, но восстановление нормального снабжения займет несколько дней.
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россия, джо байден, сша, в мире

Байден заявил о непричастности российских властей к атаке на трубопровод

19:37 13.05.2021 (обновлено: 19:47 13.05.2021)
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / POOL
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что власти РФ непричастны к резонансному взлому Colonial Pipeline, но хакеры могут находиться в России.
"Мы не считаем, что российское правительство участвовало в атаке, но у нас есть основательные причины считать, что преступники, которые совершили атаку, живут в России. Это пришло оттуда, из России. Мы находимся в прямом общении с Россией относительно мер, которые необходимо принять против сетей, вымогающих выкуп, и стремиться к мерам, чтобы нарушить их возможности действовать", - сказал Байден, выступая в Белом доме.
На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита. Colonial заявил, что начал процесс перезапуска трубопровода, но восстановление нормального снабжения займет несколько дней.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
19:36
Байден предупредил о задержках в поставках топлива после атаки хакеров
 
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