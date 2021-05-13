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Colonial Pipeline возобновит работу трубопровода в среду
Colonial Pipeline возобновит работу трубопровода в среду
Подвергшийся кибератаке крупнейший оператор трубопроводов США Colonial Pipeline возобновит работу трубопровода уже в среду по местному времени, заявила министр... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T00:40
2021-05-13T00:40
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Подвергшийся кибератаке крупнейший оператор трубопроводов США Colonial Pipeline возобновит работу трубопровода уже в среду по местному времени, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.
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сша, в мире

Colonial Pipeline возобновит работу трубопровода в среду

00:40 13.05.2021
 
© REUTERS / Colonial PipelineРезервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline
Резервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Colonial Pipeline
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Подвергшийся кибератаке крупнейший оператор трубопроводов США Colonial Pipeline возобновит работу трубопровода уже в среду по местному времени, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
"Мы только что поговорили по телефону с главой Colonial Pipeline. Они возобновляют работу трубопровода сегодня (в среду - ред.) приблизительно в 17.00 (01.00 четверга мск - ред.)", - написала Грэнхолм в Twitter.
Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.
Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.
Топливные резервуары компании Colonial Pipeline в аэропорту города Шарлотт, США - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 10:32Сказано в эфире
"Их проблемы". Политолог о ситуации с кибератакой на Colonial Pipeline
 
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