https://ria.ru/20210513/trevoga-1732058400.html

В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги

В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги

Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, снова сработали в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T02:05

2021-05-13T02:05

2021-05-13T02:05

тель-авив

палестина

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, снова сработали в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.По звукам взрывов сразу после сирен можно предположить, что система ПРО "Железный купол" сбивает пущенные из сектора Газа ракеты.За последние полчаса сирены срабатывали также в Ришон-ле-Ционе, южнее Тель-Авива, центральном округе Гуш-Дан, а также на юге в Ашкелоне и Ашдоде.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тель-авив, палестина, израиль, в мире