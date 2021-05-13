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Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом

Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом

Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в городе Модиин, находящемся в Центральном округе между Тель-Авивом и Иерусалимом,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T01:53

2021-05-13T01:53

2021-05-13T01:53

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в городе Модиин, находящемся в Центральном округе между Тель-Авивом и Иерусалимом, сообщила пресс-служба израильской армии."Сирены прозвучали в городе Модиин и на прилегающей территории", - говорится в сообщении.Около 20 минут назад сирены сработали в Тель-Авиве. Ранее вечером сирены прозвучали в центральном густонаселенном округе Израиля Гуш Дан и в городе Ришон-ле-Цион южнее Тель-Авива.

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палестина, израиль, в мире