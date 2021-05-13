Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/tel-aviv-1732135786.html
"Аэрофлот" отменяет рейсы в Тель-Авив из Москвы и обратно
"Аэрофлот" отменяет рейсы в Тель-Авив из Москвы и обратно
"Аэрофлот" в пятницу отменяет рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно из-за ограничений в работе аэропорта Бен-Гурион на фоне эскалации конфликта между Израилем и РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:26
2021-05-13T14:32
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
шереметьево (аэропорт)
израиль
аэрофлот
москва
тель-авив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355333_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e4c6e01ec5b303475d9c8b6a4567766e.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" в пятницу отменяет рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно из-за ограничений в работе аэропорта Бен-Гурион на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, сообщили в авиакомпании."В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион (Израиль) "Аэрофлот" 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево - Тель-Авив - Шереметьево", - говорится в сообщении."Аэрофлот" проводит оперативное оповещение пассажиров через центр информации и бронирования. Пассажирам отмененных рейсов предлагается однократное изменение даты вылета без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление в пределах срока действия билета или возврат без применения штрафных санкций.
https://ria.ru/20210513/izrail-1732071254.html
израиль
москва
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355333_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2c3e141897426676e7f5f4be97d92c63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, шереметьево (аэропорт), израиль, аэрофлот, москва, тель-авив

"Аэрофлот" отменяет рейсы в Тель-Авив из Москвы и обратно

14:26 13.05.2021 (обновлено: 14:32 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Андрей Станавов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" в пятницу отменяет рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно из-за ограничений в работе аэропорта Бен-Гурион на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, сообщили в авиакомпании.
"В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион (Израиль) "Аэрофлот" 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево - Тель-Авив - Шереметьево", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" проводит оперативное оповещение пассажиров через центр информации и бронирования. Пассажирам отмененных рейсов предлагается однократное изменение даты вылета без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление в пределах срока действия билета или возврат без применения штрафных санкций.
Горящий автомобиль в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 09:18
Израильская армия готовится к наземной операции в секторе Газа
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуШереметьево (аэропорт)ИзраильАэрофлотМоскваТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13За атакой на Colonial Pipeline может стоять ЦРУ, считает Касперская
03:09В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги
03:07Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
Лента новостейМолния