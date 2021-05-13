https://ria.ru/20210513/tel-aviv-1732135786.html
"Аэрофлот" отменяет рейсы в Тель-Авив из Москвы и обратно
"Аэрофлот" отменяет рейсы в Тель-Авив из Москвы и обратно
"Аэрофлот" в пятницу отменяет рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно из-за ограничений в работе аэропорта Бен-Гурион на фоне эскалации конфликта между Израилем и РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:26
2021-05-13T14:26
2021-05-13T14:32
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
шереметьево (аэропорт)
израиль
аэрофлот
москва
тель-авив
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" в пятницу отменяет рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно из-за ограничений в работе аэропорта Бен-Гурион на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, сообщили в авиакомпании."В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион (Израиль) "Аэрофлот" 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево - Тель-Авив - Шереметьево", - говорится в сообщении."Аэрофлот" проводит оперативное оповещение пассажиров через центр информации и бронирования. Пассажирам отмененных рейсов предлагается однократное изменение даты вылета без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление в пределах срока действия билета или возврат без применения штрафных санкций.
https://ria.ru/20210513/izrail-1732071254.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, шереметьево (аэропорт), израиль, аэрофлот, москва, тель-авив