https://ria.ru/20210513/tel-aviv-1732135786.html

"Аэрофлот" отменяет рейсы в Тель-Авив из Москвы и обратно

"Аэрофлот" отменяет рейсы в Тель-Авив из Москвы и обратно

"Аэрофлот" в пятницу отменяет рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно из-за ограничений в работе аэропорта Бен-Гурион на фоне эскалации конфликта между Израилем и РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:26

2021-05-13T14:26

2021-05-13T14:32

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

шереметьево (аэропорт)

израиль

аэрофлот

москва

тель-авив

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" в пятницу отменяет рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно из-за ограничений в работе аэропорта Бен-Гурион на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, сообщили в авиакомпании."В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион (Израиль) "Аэрофлот" 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево - Тель-Авив - Шереметьево", - говорится в сообщении."Аэрофлот" проводит оперативное оповещение пассажиров через центр информации и бронирования. Пассажирам отмененных рейсов предлагается однократное изменение даты вылета без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление в пределах срока действия билета или возврат без применения штрафных санкций.

https://ria.ru/20210513/izrail-1732071254.html

израиль

москва

тель-авив

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, шереметьево (аэропорт), израиль, аэрофлот, москва, тель-авив