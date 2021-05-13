https://ria.ru/20210513/strelba-1732023121.html
"Закрыла нас собой": как учителя спасали детей в Казани
"Закрыла нас собой": как учителя спасали детей в Казани
"Если бы не решительные действия нашего классного руководителя, жертв было бы больше" — так говорит о Диляре Галиуллиной учащийся 8 "А" класса 175-й гимназии... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T08:00
2021-05-13T08:00
2021-05-13T08:03
стрельба в школе в казани
криминал
следственный комитет россии (ск рф)
москва
казань
стрельба
убийство
общество
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Мария Семенова, Виктор Званцев. "Если бы не решительные действия нашего классного руководителя, жертв было бы больше" — так говорит о Диляре Галиуллиной учащийся 8 "А" класса 175-й гимназии. Учительница получила несколько огнестрельных ранений и сейчас находится в больнице. РИА Новости рассказывает, как казанские педагоги, рискуя жизнью, защищали детей во время вооруженного нападения.Горшок с цветкомКогда Ильназ Галявиев с ружьем и взрывчаткой поднялся на третий этаж, никто не понимал, что происходит."Мы услышали взрыв, подошли к окну и увидели, как дети, которые шли на физкультуру, выбегают на улицу, — рассказывает РИА Новости ученик 8 "А" Артур (имя несовершеннолетнего изменено). — Затем по громкоговорителю сообщили об угрозе, и учительница сразу приказала всем укрыться за партами".Преподаватель татарского языка и литературы Диляра Галиуллина вела урок в классе, которым руководила уже несколько лет, поэтому ученики понимали ее с полуслова. Как только они начали прятаться под столами, в кабинет вломился вооруженный до зубов Галявиев.В упор расстреляв несколько человек, Галявиев, не произнеся ни слова, покинул кабинет и принялся стучать в другие двери, но ему никто не открыл. Уцелевшие ученики позвонили в полицию. Прибыли несколько нарядов спецназа, детей эвакуировали, раненого педагога доставили в больницу и прооперировали, а затем спецбортом переправили в Москву.Ученики 8 "А" уверены: если бы не решительность классного руководителя, жертв было бы больше. За те секунды, пока Галиуллина пыталась остановить убийцу, многие успели спрятаться за партами."Старался успокоить"В казанской школе № 175 не было ни турникетов, ни сотрудников ЧОП — за порядком на входе следила вахтерша, сидевшая рядом с рамкой металлоискателя. Увидев в дверях вооруженного незнакомца в черной маске, она нажала тревожную кнопку.Преподавателю русского языка Роману Гузенфельду и его ученикам повезло: они были относительно далеко от эпицентра событий, трагедия разворачивалась в соседнем крыле школы. Но выстрелы из мощного ружья 12-го калибра громко звучали и здесь. "Старался успокоить детей. Что может в такой ситуации сделать учитель? — говорит Роман Львович. — Повторял, что я с ними, что нужно переждать. Следил, чтобы все пригнулись и не подходили к окнам. Мальчики еще держались, а девочки, конечно, очень перепугались".Гузенфельд работает в школе № 175 уже пятьдесят лет. Был и завучем, и директором, сейчас ушел с административных должностей, но по-прежнему преподает.Он вывел детей из класса только после того, как в дверь постучали сотрудники СОБРа и сказали, что все закончилось. К этому моменту к учебному заведению успели приехать родители многих учеников.Из-за суеты времени на сборы не было, поэтому паспорт, ключи от дома, мобильный телефон педагог оставил в классе. Ночевал у дочери. В школу пока не попасть — здание оцеплено.Закрыла собойМежду тем, по словам родителей, не все учителя действовали четко и по инструкции. "Когда по громкоговорителю объявили, что необходимо срочно закрыть двери на замок, преподаватель просто убежала, — рассказывает мать ученицы восьмого класса. — Дети остались одни, но их спасла учительница английского языка Элия Эльдаровна".Увидев из коридора, что педагога в классе нет, она быстро вошла в кабинет и закрыла дверь на ключ.Некоторые ученики уже распахнули окна и от безысходности собирались прыгать с третьего этажа, но Элия запретила это делать, велев дожидаться помощи. В конце концов появились сотрудники полиции и вывели всех на улицу через запасной выход. "Причем Элия Эльдаровна, можно сказать, совершенно посторонний человек для этого класса, — добавляет мать девочки. — Тем не менее она не растерялась и вовремя пришла на помощь". Погибли Венера Айзатова, учитель начальных классов, и Эльвира Игнатьева — преподаватель английского. По словам очевидцев, перед тем как Галявиев выстрелил, она закрыла учеников собой. В среду, 12 мая, в Казани состоялись похороны погибших детей и учителей. В 175-й гимназии продолжаются следственные действия.
https://ria.ru/20210512/rebenok-1732020819.html
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стрельба в школе в казани, криминал, следственный комитет россии (ск рф), москва, казань, стрельба, убийство, общество
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Мария Семенова, Виктор Званцев. "Если бы не решительные действия нашего классного руководителя, жертв было бы больше" — так говорит о Диляре Галиуллиной учащийся 8 "А" класса 175-й гимназии. Учительница получила несколько огнестрельных ранений и сейчас находится в больнице. РИА Новости рассказывает, как казанские педагоги, рискуя жизнью, защищали детей во время вооруженного нападения.
Горшок с цветком
Когда Ильназ Галявиев с ружьем и взрывчаткой поднялся на третий этаж, никто не понимал, что происходит.
"Мы услышали взрыв, подошли к окну и увидели, как дети, которые шли на физкультуру, выбегают на улицу, — рассказывает РИА Новости ученик 8 "А" Артур (имя несовершеннолетнего изменено). — Затем по громкоговорителю сообщили об угрозе, и учительница сразу приказала всем укрыться за партами".
Преподаватель татарского языка и литературы Диляра Галиуллина вела урок в классе, которым руководила уже несколько лет, поэтому ученики понимали ее с полуслова. Как только они начали прятаться под столами, в кабинет вломился вооруженный до зубов Галявиев.
"Диляра Ахмадулловна преградила ему путь, — вспоминает ученик. — Она попросила его выйти из кабинета, затем схватила со стола горшок с цветком и попыталась бросить. Но не успела. Прогремели два выстрела, учительница рухнула на пол, а убийца переключился на нас".
В упор расстреляв несколько человек, Галявиев, не произнеся ни слова, покинул кабинет и принялся стучать в другие двери, но ему никто не открыл. Уцелевшие ученики позвонили в полицию. Прибыли несколько нарядов спецназа, детей эвакуировали, раненого педагога доставили в больницу и прооперировали, а затем спецбортом переправили в Москву.
Ученики 8 "А" уверены: если бы не решительность классного руководителя, жертв было бы больше. За те секунды, пока Галиуллина пыталась остановить убийцу, многие успели спрятаться за партами.
"Старался успокоить"
В казанской школе № 175 не было ни турникетов, ни сотрудников ЧОП — за порядком на входе следила вахтерша, сидевшая рядом с рамкой металлоискателя. Увидев в дверях вооруженного незнакомца в черной маске, она нажала тревожную кнопку.
Преподавателю русского языка Роману Гузенфельду и его ученикам повезло: они были относительно далеко от эпицентра событий, трагедия разворачивалась в соседнем крыле школы. Но выстрелы из мощного ружья 12-го калибра громко звучали и здесь.
"Старался успокоить детей. Что может в такой ситуации сделать учитель? — говорит Роман Львович. — Повторял, что я с ними, что нужно переждать. Следил, чтобы все пригнулись и не подходили к окнам. Мальчики еще держались, а девочки, конечно, очень перепугались".
Гузенфельд работает в школе № 175 уже пятьдесят лет. Был и завучем, и директором, сейчас ушел с административных должностей, но по-прежнему преподает.
Он вывел детей из класса только после того, как в дверь постучали сотрудники СОБРа и сказали, что все закончилось. К этому моменту к учебному заведению успели приехать родители многих учеников.
Из-за суеты времени на сборы не было, поэтому паспорт, ключи от дома, мобильный телефон педагог оставил в классе. Ночевал у дочери. В школу пока не попасть — здание оцеплено.
Закрыла собой
Между тем, по словам родителей, не все учителя действовали четко и по инструкции. "Когда по громкоговорителю объявили, что необходимо срочно закрыть двери на замок, преподаватель просто убежала, — рассказывает мать ученицы восьмого класса. — Дети остались одни, но их спасла учительница английского языка Элия Эльдаровна".
Увидев из коридора, что педагога в классе нет, она быстро вошла в кабинет и закрыла дверь на ключ.
Некоторые ученики уже распахнули окна и от безысходности собирались прыгать с третьего этажа, но Элия запретила это делать, велев дожидаться помощи. В конце концов появились сотрудники полиции и вывели всех на улицу через запасной выход.
"Причем Элия Эльдаровна, можно сказать, совершенно посторонний человек для этого класса, — добавляет мать девочки. — Тем не менее она не растерялась и вовремя пришла на помощь".
Погибли Венера Айзатова, учитель начальных классов, и Эльвира Игнатьева — преподаватель английского. По словам очевидцев, перед тем как Галявиев выстрелил, она закрыла учеников собой.
"Мне до сих пор в это трудно поверить, — признается Гузенфельд. — Эльвира Николаевна, двадцатишестилетняя девушка, незамужняя, прекрасный педагог, креативная, открытая всему новому. Сейчас молодежь не задерживается в школе — и оплата очень скромная, и труд тяжелый. Но она молодец, любила детей. Открытая, дружелюбная. Я ее хорошо знал. Ученики плачут. Наверное, она не успела запереть дверь, на это же тоже нужно время".
В среду, 12 мая, в Казани состоялись похороны погибших детей и учителей. В 175-й гимназии продолжаются следственные действия.