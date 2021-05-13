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"Закрыла нас собой": как учителя спасали детей в Казани

"Закрыла нас собой": как учителя спасали детей в Казани

"Если бы не решительные действия нашего классного руководителя, жертв было бы больше" — так говорит о Диляре Галиуллиной учащийся 8 "А" класса 175-й гимназии... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T08:00

2021-05-13T08:00

2021-05-13T08:03

стрельба в школе в казани

криминал

следственный комитет россии (ск рф)

москва

казань

стрельба

убийство

общество

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Мария Семенова, Виктор Званцев. "Если бы не решительные действия нашего классного руководителя, жертв было бы больше" — так говорит о Диляре Галиуллиной учащийся 8 "А" класса 175-й гимназии. Учительница получила несколько огнестрельных ранений и сейчас находится в больнице. РИА Новости рассказывает, как казанские педагоги, рискуя жизнью, защищали детей во время вооруженного нападения.Горшок с цветкомКогда Ильназ Галявиев с ружьем и взрывчаткой поднялся на третий этаж, никто не понимал, что происходит."Мы услышали взрыв, подошли к окну и увидели, как дети, которые шли на физкультуру, выбегают на улицу, — рассказывает РИА Новости ученик 8 "А" Артур (имя несовершеннолетнего изменено). — Затем по громкоговорителю сообщили об угрозе, и учительница сразу приказала всем укрыться за партами".Преподаватель татарского языка и литературы Диляра Галиуллина вела урок в классе, которым руководила уже несколько лет, поэтому ученики понимали ее с полуслова. Как только они начали прятаться под столами, в кабинет вломился вооруженный до зубов Галявиев.В упор расстреляв несколько человек, Галявиев, не произнеся ни слова, покинул кабинет и принялся стучать в другие двери, но ему никто не открыл. Уцелевшие ученики позвонили в полицию. Прибыли несколько нарядов спецназа, детей эвакуировали, раненого педагога доставили в больницу и прооперировали, а затем спецбортом переправили в Москву.Ученики 8 "А" уверены: если бы не решительность классного руководителя, жертв было бы больше. За те секунды, пока Галиуллина пыталась остановить убийцу, многие успели спрятаться за партами."Старался успокоить"В казанской школе № 175 не было ни турникетов, ни сотрудников ЧОП — за порядком на входе следила вахтерша, сидевшая рядом с рамкой металлоискателя. Увидев в дверях вооруженного незнакомца в черной маске, она нажала тревожную кнопку.Преподавателю русского языка Роману Гузенфельду и его ученикам повезло: они были относительно далеко от эпицентра событий, трагедия разворачивалась в соседнем крыле школы. Но выстрелы из мощного ружья 12-го калибра громко звучали и здесь. "Старался успокоить детей. Что может в такой ситуации сделать учитель? — говорит Роман Львович. — Повторял, что я с ними, что нужно переждать. Следил, чтобы все пригнулись и не подходили к окнам. Мальчики еще держались, а девочки, конечно, очень перепугались".Гузенфельд работает в школе № 175 уже пятьдесят лет. Был и завучем, и директором, сейчас ушел с административных должностей, но по-прежнему преподает.Он вывел детей из класса только после того, как в дверь постучали сотрудники СОБРа и сказали, что все закончилось. К этому моменту к учебному заведению успели приехать родители многих учеников.Из-за суеты времени на сборы не было, поэтому паспорт, ключи от дома, мобильный телефон педагог оставил в классе. Ночевал у дочери. В школу пока не попасть — здание оцеплено.Закрыла собойМежду тем, по словам родителей, не все учителя действовали четко и по инструкции. "Когда по громкоговорителю объявили, что необходимо срочно закрыть двери на замок, преподаватель просто убежала, — рассказывает мать ученицы восьмого класса. — Дети остались одни, но их спасла учительница английского языка Элия Эльдаровна".Увидев из коридора, что педагога в классе нет, она быстро вошла в кабинет и закрыла дверь на ключ.Некоторые ученики уже распахнули окна и от безысходности собирались прыгать с третьего этажа, но Элия запретила это делать, велев дожидаться помощи. В конце концов появились сотрудники полиции и вывели всех на улицу через запасной выход. "Причем Элия Эльдаровна, можно сказать, совершенно посторонний человек для этого класса, — добавляет мать девочки. — Тем не менее она не растерялась и вовремя пришла на помощь". Погибли Венера Айзатова, учитель начальных классов, и Эльвира Игнатьева — преподаватель английского. По словам очевидцев, перед тем как Галявиев выстрелил, она закрыла учеников собой. В среду, 12 мая, в Казани состоялись похороны погибших детей и учителей. В 175-й гимназии продолжаются следственные действия.

https://ria.ru/20210512/rebenok-1732020819.html

https://ria.ru/20210512/galyaviev-1731979892.html

https://ria.ru/20180507/1519930073.html

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стрельба в школе в казани, криминал, следственный комитет россии (ск рф), москва, казань, стрельба, убийство, общество