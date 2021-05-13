https://ria.ru/20210513/standarty-1732162248.html

В Совфеде оценили идею принять конвенцию об избирательных стандартах

В Совфеде оценили идею принять конвенцию об избирательных стандартах

Необходимо реформировать институт международных наблюдателей, который в ряде случаев используется для вмешательства в дела других государств, РФ предлагает... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:00

2021-05-13T16:00

2021-05-13T16:00

россия

обсе

бюро по демократическим институтам и правам человека

евросоюз

григорий карасин

косово

сша

общество

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Необходимо реформировать институт международных наблюдателей, который в ряде случаев используется для вмешательства в дела других государств, РФ предлагает принять европейскую конвенцию об избирательных стандартах, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Наша страна предлагала ещё в 2002 году членам Совета Европы принять европейскую конвенцию об избирательных стандартах. Готовы вернуться к этому вопросу", - сказал сенатор, выступая в четверг на Международной конференции "Технология избирательного процесса и мониторинга выборов".Он отметил, что заключения мониторинговых миссий, в которых главенствуют западные страны, часто ангажированы и политизированы. "Например, выборы в Ираке, Афганистане и (непризнанной республике- ред.) Косово признавались "демократическими, честными и свободными", а выборы и референдумы в государствах–участниках СНГ ими регулярно критикуются по разным основаниям и оцениваются в зависимости от политической и идеологической целесообразности. Часто эти миссии выходят за пределы своих полномочий и дают оценки соблюдения прав человека в целом. Это не их функция", - подчеркнул законодатель.По словам Карасина, отсутствие единой методологии мониторинга выборов и оценки их результатов приводит к тому, что в последние годы институт международного наблюдения стал утрачивать свой позитивный потенциал. "Это влечёт за собой возникновение многочисленных проблем. Одной из них является сохранение наблюдаемым государством своего суверенитета в условиях агрессивного внешнего вмешательства в избирательный процесс и использования для этих целей результатов работы ряда международных наблюдательных миссий, в том числе БДИПЧ ОБСЕ", - отметил он.Кроме того, до сих пор проводится линия на разделение государств на "эталонные" и поэтому не нуждающиеся в международном наблюдении, и на все прочие, "второсортные". Если в первую группу стран миссии либо не направляются вовсе, либо они носят малочисленный и номинальный характер, то во вторую направляются сотни наблюдателей, и с каждым новым избирательным циклом диспропорции не меняются. "С этим мы смириться не можем", - сказал законодатель.Более того, в последнее время институт международного наблюдения за выборами стал использоваться рядом государств как инструмент политического давления и манипуляций в конкретных странах, отметил Карасин. "Для этого его превращают в искусственный катализатор опасных внутриполитических процессов, массовых несанкционированных акций и государственных переворотов, попыток внешней легитимации "псевдоизбранных" кандидатов", - подчеркнул сенатор.Россия твёрдо выступает в поддержку многостороннего и равноправного диалога при ООНоцентричной системе международных отношений, их основа – международное право, суверенитет и невмешательство во внутренние дела государств, сказал политик. "Мы не можем принять продвигаемую коллективным Западом идею мирового порядка, основанного на правилах, им же написанных. Но именно этот деструктивный подход сегодня пытаются распространить на институт международного наблюдения за выборами", - отметил он.Разного рода нажимные методы США и Евросоюза внедряются в деятельность БДИПЧ, у России как члена ОБСЕ подобная тенденция насаждения произвольного тоталитаризма вызывает серьёзную обеспокоенность, сказал глава комитета Совфеда. "Сегодня мы подошли к необходимости выработать совместные меры по реформированию института международных наблюдателей. Основой наших общих предложений может стать опыт МПА СНГ и универсальные стандарты, закреплённые в наших международно-правовых актах", - сказал политик. По его мнению, следовало бы более настойчиво продвигать возможности Института мониторинга МПА СНГ в качестве организатора международных миссий в различных странах с соответствующим увеличением его финансирования.

https://ria.ru/20210513/vybory-1732094285.html

https://ria.ru/20210501/sanktsii-1730798508.html

https://ria.ru/20210427/putin-1730144790.html

https://ria.ru/20210329/pamfilova-1603308206.html

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россия, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, евросоюз, григорий карасин, косово, сша, общество