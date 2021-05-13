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Байден предложит Путину создать международную систему кибербезопасности
Байден предложит Путину создать международную систему кибербезопасности
Президент США Джо Байден заявил, что хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным международные стандарты по кибербезопасности. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T19:48
2021-05-13T19:48
2021-05-13T21:18
россия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным международные стандарты по кибербезопасности."Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, чтобы страны, которые знают, что имеется криминальная деятельность, которая происходит с их территории, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок. Я ожидаю, что это будет одной из тем, о которых мы будем говорить с президентом Путиным", — сказал он журналистам в Белом доме.Ранее Байден сказал, что Кремль непричастен к резонансной кибератаке на Colonial Pipeline, но что у США есть основания подозревать, будто хакеры могут находиться в России.Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за этого компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел, в частности, к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. По информации СМИ, оператор выплатил взломщикам почти пять миллионов долларов в криптовалюте.В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин предлагал американской стороне комплекс мер по возвращению к эффективному сотрудничеству в области кибербезопасности, но реакции не последовало ни от администрации Трампа, ни от команды Байдена.
https://ria.ru/20210513/khakery-1732184666.html
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россия, джо байден, владимир путин, в мире, сша
ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости.
Президент США Джо Байден
заявил, что хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным
международные стандарты по кибербезопасности.
"Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, чтобы страны, которые знают, что имеется криминальная деятельность, которая происходит с их территории, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок. Я ожидаю, что это будет одной из тем, о которых мы будем говорить с президентом Путиным", — сказал он журналистам в Белом доме.
Ранее Байден сказал, что Кремль непричастен к резонансной кибератаке на Colonial Pipeline, но что у США есть основания подозревать, будто хакеры могут находиться в России
.
Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за этого компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел, в частности, к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках.
По информации СМИ, оператор выплатил взломщикам почти пять миллионов долларов в криптовалюте.
В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин предлагал американской стороне комплекс мер по возвращению к эффективному сотрудничеству в области кибербезопасности, но реакции не последовало ни от администрации Трампа, ни от команды Байдена.