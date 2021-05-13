Байден предупредил о задержках в поставках топлива после атаки хакеров
19:36 13.05.2021 (обновлено: 19:46 13.05.2021)
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что нефтепровод компании Colonial Pipelene, подвергшейся хакерской атаке, уже выходит на полный потенциал работы после недавнего отключения.
"Сегодня утром Colonial Pipelene сообщила, что топливо начало поступать на большую часть рынков, и на текущей момент (нефтепровод) выходит на полный потенциал своей работы. Это хорошая новость", - сказал Байден в выступлении, посвященном ситуации с взломом Colonial Pipelene. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
Вместе с тем американский лидер отметил, что восстановление поставок топлива в США займет время, и возможны задержки.
"Сейчас Colonial Pipelene должна безопасно вернуть нефтепровод к рутинной операционной работе, однако это займет некоторое время", - сказал Байден.
Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел, в частности, к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках.
Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом президент Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.