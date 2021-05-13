https://ria.ru/20210513/ssha-1732207375.html

Байден предупредил о задержках в поставках топлива после атаки хакеров

Байден предупредил о задержках в поставках топлива после атаки хакеров

Президент США Джо Байден заявил, что нефтепровод компании Colonial Pipelene, подвергшейся хакерской атаке, уже выходит на полный потенциал работы после... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T19:36

2021-05-13T19:36

2021-05-13T19:46

джо байден

сша

бензин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730413356_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2c71faa10aeabfd9dd9aab597dba709.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что нефтепровод компании Colonial Pipelene, подвергшейся хакерской атаке, уже выходит на полный потенциал работы после недавнего отключения.Вместе с тем американский лидер отметил, что восстановление поставок топлива в США займет время, и возможны задержки.Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел, в частности, к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках.Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом президент Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/benzin-1731962695.html

https://ria.ru/20210512/ssha-1731934390.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, бензин, в мире