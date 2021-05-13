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Республиканцы в США объявили о создании нового движения
Республиканцы в США объявили о создании нового движения
Группа более чем из 150 республиканцев из Конгресса США объявила о создании нового политического движения, которое выступает за обновление Республиканской... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:28
2021-05-13T16:31
энтони скарамуччи
кевин маккарти
дональд трамп
министерство внутренней безопасности сша
южная каролина
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Группа более чем из 150 республиканцев из Конгресса США объявила о создании нового политического движения, которое выступает за обновление Республиканской партии, их манифест опубликован в четверг на сайте газеты Deseret News.О формировании нового политического движения стало известно на следующий день после того, как республиканцы сместили с третьей по значимости партийной должности конгрессвумен Лиз Чейни, известную жесткой критикой в адес экс-президента США Дональда Трампа. Отстранение Чейни поддержал в том числе лидер республиканского меньшинства в палате представителей Конгресса Кевин Маккарти. Этот шаг, по мнению ряда экспертов, еще сильнее усугубил продолжающийся раскол в рядах "партии слона"."Мы заявляем о намерении ускорить обновление США, а также либо переосмыслить партию, основанную на наших основополагающих идеалах, либо ускорить создание альтернативы. Мы призываем к возрождению цели Америки и делаем это в союзе либо соперничестве с теми другими, кто привержен сохранению нашего Союза", - говорится в манифесте нового движения.Среди подписавшихся под данным документом фигурируют видные политические деятели, в том числе экс-директор Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи, бывший губернатор Массачусетса Билл Велд, экс-губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд, бывший представитель министерства внутренней безопасности США Элизабет Ньюман и другие.Подписавшие документ выступают за сохранение и совершенствование американских демократических институтов, поддержку реформ, которые сделают государственную систему "более доступной, транспарентной и конкурентоспособной". Они также ставят во главу угла принцип верховенства закона, заявляют о приверженности развитию рыночной экономики, поддерживают ограниченное государственное регулирование и помощь малозащищенным слоям населения.
https://ria.ru/20210210/mest-1596762008.html
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энтони скарамуччи, кевин маккарти, дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша, южная каролина, сша, в мире

Республиканцы в США объявили о создании нового движения

16:28 13.05.2021 (обновлено: 16:31 13.05.2021)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Группа более чем из 150 республиканцев из Конгресса США объявила о создании нового политического движения, которое выступает за обновление Республиканской партии, их манифест опубликован в четверг на сайте газеты Deseret News.
О формировании нового политического движения стало известно на следующий день после того, как республиканцы сместили с третьей по значимости партийной должности конгрессвумен Лиз Чейни, известную жесткой критикой в адес экс-президента США Дональда Трампа. Отстранение Чейни поддержал в том числе лидер республиканского меньшинства в палате представителей Конгресса Кевин Маккарти. Этот шаг, по мнению ряда экспертов, еще сильнее усугубил продолжающийся раскол в рядах "партии слона".
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"Мы заявляем о намерении ускорить обновление США, а также либо переосмыслить партию, основанную на наших основополагающих идеалах, либо ускорить создание альтернативы. Мы призываем к возрождению цели Америки и делаем это в союзе либо соперничестве с теми другими, кто привержен сохранению нашего Союза", - говорится в манифесте нового движения.
Среди подписавшихся под данным документом фигурируют видные политические деятели, в том числе экс-директор Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи, бывший губернатор Массачусетса Билл Велд, экс-губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд, бывший представитель министерства внутренней безопасности США Элизабет Ньюман и другие.
Подписавшие документ выступают за сохранение и совершенствование американских демократических институтов, поддержку реформ, которые сделают государственную систему "более доступной, транспарентной и конкурентоспособной". Они также ставят во главу угла принцип верховенства закона, заявляют о приверженности развитию рыночной экономики, поддерживают ограниченное государственное регулирование и помощь малозащищенным слоям населения.
Бывший президент США Дональд Трамп на конференции консервативных политических партий в Орландо - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 08:00
Консерватизм — это молодость мира, республиканцы — это партия трудящихся
 
Энтони СкарамуччиКевин МаккартиДональд ТрампМинистерство внутренней безопасности СШАЮжная КаролинаСШАВ мире
 
 
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