Республиканцы в США объявили о создании нового движения
16:28 13.05.2021 (обновлено: 16:31 13.05.2021)
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Группа более чем из 150 республиканцев из Конгресса США объявила о создании нового политического движения, которое выступает за обновление Республиканской партии, их манифест опубликован в четверг на сайте газеты Deseret News.
О формировании нового политического движения стало известно на следующий день после того, как республиканцы сместили с третьей по значимости партийной должности конгрессвумен Лиз Чейни, известную жесткой критикой в адес экс-президента США Дональда Трампа. Отстранение Чейни поддержал в том числе лидер республиканского меньшинства в палате представителей Конгресса Кевин Маккарти. Этот шаг, по мнению ряда экспертов, еще сильнее усугубил продолжающийся раскол в рядах "партии слона".
"Мы заявляем о намерении ускорить обновление США, а также либо переосмыслить партию, основанную на наших основополагающих идеалах, либо ускорить создание альтернативы. Мы призываем к возрождению цели Америки и делаем это в союзе либо соперничестве с теми другими, кто привержен сохранению нашего Союза", - говорится в манифесте нового движения.
Среди подписавшихся под данным документом фигурируют видные политические деятели, в том числе экс-директор Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи, бывший губернатор Массачусетса Билл Велд, экс-губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд, бывший представитель министерства внутренней безопасности США Элизабет Ньюман и другие.
Подписавшие документ выступают за сохранение и совершенствование американских демократических институтов, поддержку реформ, которые сделают государственную систему "более доступной, транспарентной и конкурентоспособной". Они также ставят во главу угла принцип верховенства закона, заявляют о приверженности развитию рыночной экономики, поддерживают ограниченное государственное регулирование и помощь малозащищенным слоям населения.