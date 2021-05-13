https://ria.ru/20210513/ssha-1732167932.html

Республиканцы в США объявили о создании нового движения

Республиканцы в США объявили о создании нового движения

Группа более чем из 150 республиканцев из Конгресса США объявила о создании нового политического движения, которое выступает за обновление Республиканской... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:28

2021-05-13T16:28

2021-05-13T16:31

энтони скарамуччи

кевин маккарти

дональд трамп

министерство внутренней безопасности сша

южная каролина

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Группа более чем из 150 республиканцев из Конгресса США объявила о создании нового политического движения, которое выступает за обновление Республиканской партии, их манифест опубликован в четверг на сайте газеты Deseret News.О формировании нового политического движения стало известно на следующий день после того, как республиканцы сместили с третьей по значимости партийной должности конгрессвумен Лиз Чейни, известную жесткой критикой в адес экс-президента США Дональда Трампа. Отстранение Чейни поддержал в том числе лидер республиканского меньшинства в палате представителей Конгресса Кевин Маккарти. Этот шаг, по мнению ряда экспертов, еще сильнее усугубил продолжающийся раскол в рядах "партии слона"."Мы заявляем о намерении ускорить обновление США, а также либо переосмыслить партию, основанную на наших основополагающих идеалах, либо ускорить создание альтернативы. Мы призываем к возрождению цели Америки и делаем это в союзе либо соперничестве с теми другими, кто привержен сохранению нашего Союза", - говорится в манифесте нового движения.Среди подписавшихся под данным документом фигурируют видные политические деятели, в том числе экс-директор Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи, бывший губернатор Массачусетса Билл Велд, экс-губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд, бывший представитель министерства внутренней безопасности США Элизабет Ньюман и другие.Подписавшие документ выступают за сохранение и совершенствование американских демократических институтов, поддержку реформ, которые сделают государственную систему "более доступной, транспарентной и конкурентоспособной". Они также ставят во главу угла принцип верховенства закона, заявляют о приверженности развитию рыночной экономики, поддерживают ограниченное государственное регулирование и помощь малозащищенным слоям населения.

https://ria.ru/20210210/mest-1596762008.html

https://ria.ru/20210302/konferentsiya-1599478459.html

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энтони скарамуччи, кевин маккарти, дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша, южная каролина, сша, в мире