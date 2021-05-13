В США перезапустили трубопровод Colonial Pipeline
15:19 13.05.2021 (обновлено: 15:25 13.05.2021)
© REUTERS / Colonial PipelineРезервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline в Вудбридже, штат Нью-Джерси
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Перезапуск нефтепровода компании Colonial Pipeline в ночь на четверг прошел успешно, его работа, как ожидается, полностью нормализуется уже к концу ближайших выходных, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
"Colonial Pipeline сообщила сегодня утром, что перезапуск трубопровода в ночь прошел успешно. Это означает, что к концу выходных работа вернется в норму. Будем держать вас в курсе", - написала Грэнхолм в своем аккаунте в Twitter.
Colonial Pipeline reports this morning that the restart of the pipeline went well overnight. This should mean things will return to normal by the end of the weekend. Will keep you posted.— Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) May 13, 2021
Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.
Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.