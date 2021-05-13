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В США перезапустили трубопровод Colonial Pipeline
В США перезапустили трубопровод Colonial Pipeline
Перезапуск нефтепровода компании Colonial Pipeline в ночь на четверг прошел успешно, его работа, как ожидается, полностью нормализуется уже к концу ближайших... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:19
2021-05-13T15:25
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Перезапуск нефтепровода компании Colonial Pipeline в ночь на четверг прошел успешно, его работа, как ожидается, полностью нормализуется уже к концу ближайших выходных, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм."Colonial Pipeline сообщила сегодня утром, что перезапуск трубопровода в ночь прошел успешно. Это означает, что к концу выходных работа вернется в норму. Будем держать вас в курсе", - написала Грэнхолм в своем аккаунте в Twitter.Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.
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россия, сша, минэнерго сша, в мире

В США перезапустили трубопровод Colonial Pipeline

15:19 13.05.2021 (обновлено: 15:25 13.05.2021)
 
© REUTERS / Colonial PipelineРезервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline в Вудбридже, штат Нью-Джерси
Резервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline в Вудбридже, штат Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Colonial Pipeline
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Перезапуск нефтепровода компании Colonial Pipeline в ночь на четверг прошел успешно, его работа, как ожидается, полностью нормализуется уже к концу ближайших выходных, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
"Colonial Pipeline сообщила сегодня утром, что перезапуск трубопровода в ночь прошел успешно. Это означает, что к концу выходных работа вернется в норму. Будем держать вас в курсе", - написала Грэнхолм в своем аккаунте в Twitter.
Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.
Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.
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