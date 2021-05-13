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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210513/sputnik-1732183305.html
Вакцинация "Спутником V" начнется в Индии со следующей недели
Вакцинация "Спутником V" начнется в Индии со следующей недели
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доступна в Индии со следующей недели, сообщил на брифинге доктор Винод Пол - глава группы, консультирующей... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:27
2021-05-13T17:27
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
нарендра моди
здоровье - общество
хайдарабад
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доступна в Индии со следующей недели, сообщил на брифинге доктор Винод Пол - глава группы, консультирующей премьер-министра Нарендру Моди по вопросам вакцины от коронавируса."Мы надеемся, что продажа ограниченных поставок, поступивших оттуда (из России), начнется на следующей неделе", - сказал он.Пол добавил, что Индия ожидает других поставок этой вакцины из России и планирует с июля начать ее производство."Ее производство начнется в июле, будет произведено 156 миллионов доз", - сказал он.Первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd первого мая. Ранее генеральный контролер лекарственных средств Индии - регулятор в сфере медицинских препаратов - дал Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование.В Индии параллельно проходят три этапа вакцинации от коронавируса. В ходе первого этапа прививку получают медики и работники "первой линии" - так в стране называют тех, кто помогает в борьбе с коронавирусом: сотрудников полиции и экстренных служб. В ходе второго этапа прививку получают люди старше 45 лет, а с 1 мая в Индии начали прививать людей от 18 до 45 лет. В Индии разрешено применение трех вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской "Спутник V".По данным минздрава, начиная с середины января, когда в Индии началась вакцинация от COVID, вакцину получили более 177 миллионов человек, или почти 13% населения страны.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 23,7 миллиона. Выздоровели более 19,7 миллионов, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний более 258 тысяч человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,7 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.
https://ria.ru/20210513/sputnik-1732130144.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, нарендра моди, здоровье - общество, хайдарабад, индия, в мире

Вакцинация "Спутником V" начнется в Индии со следующей недели

17:27 13.05.2021
 
© РИА НовостиВакцинация от коронавируса в Индии
Вакцинация от коронавируса в Индии - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доступна в Индии со следующей недели, сообщил на брифинге доктор Винод Пол - глава группы, консультирующей премьер-министра Нарендру Моди по вопросам вакцины от коронавируса.
"Мы надеемся, что продажа ограниченных поставок, поступивших оттуда (из России), начнется на следующей неделе", - сказал он.
Пол добавил, что Индия ожидает других поставок этой вакцины из России и планирует с июля начать ее производство.
"Ее производство начнется в июле, будет произведено 156 миллионов доз", - сказал он.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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Центр Гамалеи изучит эффективность "Спутника V" против индийского штамма
Первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd первого мая. Ранее генеральный контролер лекарственных средств Индии - регулятор в сфере медицинских препаратов - дал Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование.
В Индии параллельно проходят три этапа вакцинации от коронавируса. В ходе первого этапа прививку получают медики и работники "первой линии" - так в стране называют тех, кто помогает в борьбе с коронавирусом: сотрудников полиции и экстренных служб. В ходе второго этапа прививку получают люди старше 45 лет, а с 1 мая в Индии начали прививать людей от 18 до 45 лет. В Индии разрешено применение трех вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской "Спутник V".
По данным минздрава, начиная с середины января, когда в Индии началась вакцинация от COVID, вакцину получили более 177 миллионов человек, или почти 13% населения страны.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 23,7 миллиона. Выздоровели более 19,7 миллионов, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний более 258 тысяч человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,7 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНарендра МодиЗдоровье - ОбществоХайдарабадИндияВ мире
 
 
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