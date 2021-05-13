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Мальдивы зарегистрировали "Спутник V"
Мальдивы зарегистрировали "Спутник V"
Мальдивы стали 65 государством, зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:33
2021-05-13T14:33
2021-05-13T14:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мальдивы стали 65 государством, зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Республики Мальдивы. Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - заявили в фонде.Поствакцинационные исследования в ряде стран демонстрируют, что "Спутник V" - самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса, отметили в РФПИ. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Вакцина "Спутник V" применяется для борьбы с коронавирусом в десятках стран и уже стала одним из признанных глобальных инструментов для борьбы с пандемией. Мальдивы входят в число наиболее популярных туристических направлений. Применение "Спутника V" позволит сохранить нормальный ритм жизни и экономическую активность в стране и избежать серьезных коронавирусных ограничений в дальнейшем", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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