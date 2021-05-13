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Центр Гамалеи изучит эффективность "Спутника V" против индийского штамма

Центр Гамалеи изучит эффективность "Спутника V" против индийского штамма

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России получил образец индийского штамма коронавируса, планируется проверить эффективность вакцины... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:03

2021-05-13T14:03

2021-05-13T14:03

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России получил образец индийского штамма коронавируса, планируется проверить эффективность вакцины "Спутник V" против этого варианта вируса, результаты должны быть к концу следующей недели, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."Мне сегодня утром доложили, что получили образец индийского штамма коронавируса. На следующей неделе начнем проверять (эффективность "Спутника V" на данном штамме) сывороткой от наших вакцинированных. К концу следующей недели должны дать ответ", - сказал Гинцбург.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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