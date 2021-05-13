В Красноярском крае появятся 17 пожарно-спасательных частей
© Фото : Пресс-служба МЧС России / Перейти в фотобанкПожар в здании красноярского аэропорта "Черемшанка"
© Фото : Пресс-служба МЧС России
КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Власти Красноярского края намерены к 2030 году создать на территории региона 17 современных пожарно-спасательных частей, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.
По ее данным, об этом на всероссийском совещании по проблемам гражданской обороны и защиты населения под председательством первого замминистра МЧС России Александра Чуприяна доложил заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.
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"К 2030 году в крае планируется создать 17 новых пожарно-спасательных частей, оснащенных современной спецтехникой. По словам вице-премьера, в правительстве разработана концепция развития пожарно-спасательных сил до 2030 года, согласно которой сетью подразделений пожарной охраны предполагается дополнительно охватить 102 населённых пункта. Кроме того, в Кежемском районе запланировано новое подразделение краевого учреждения "Спасатель", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, для подразделений Ачинска и Богучан будут построены новые модульные здания. Также будет увеличена штатная численность спасателей в Енисейске, Канске, Ачинске, Богучанах, Минусинске и Красноярске. В данный момент укомплектованность краевых спасателей средствами ведения аварийно-спасательных работ составляет почти 62%, реализация мероприятий концепции позволит довести этот показатель до 100% к 2030 году.
Концепция предусматривает также строительство новых пожарных депо для добровольной пожарной охраны, ремонт существующих зданий и пожарной техники за счёт субсидий.
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