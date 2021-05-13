https://ria.ru/20210513/spasateli-1732067342.html

В Красноярском крае появятся 17 пожарно-спасательных частей

В Красноярском крае появятся 17 пожарно-спасательных частей

Власти Красноярского края намерены к 2030 году создать на территории региона 17 современных пожарно-спасательных частей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T08:39

2021-05-13T08:39

2021-05-13T08:39

анатолий цыкалов

александр чуприян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

минусинск

канск

общество

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КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Власти Красноярского края намерены к 2030 году создать на территории региона 17 современных пожарно-спасательных частей, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.По ее данным, об этом на всероссийском совещании по проблемам гражданской обороны и защиты населения под председательством первого замминистра МЧС России Александра Чуприяна доложил заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов."К 2030 году в крае планируется создать 17 новых пожарно-спасательных частей, оснащенных современной спецтехникой. По словам вице-премьера, в правительстве разработана концепция развития пожарно-спасательных сил до 2030 года, согласно которой сетью подразделений пожарной охраны предполагается дополнительно охватить 102 населённых пункта. Кроме того, в Кежемском районе запланировано новое подразделение краевого учреждения "Спасатель", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, для подразделений Ачинска и Богучан будут построены новые модульные здания. Также будет увеличена штатная численность спасателей в Енисейске, Канске, Ачинске, Богучанах, Минусинске и Красноярске. В данный момент укомплектованность краевых спасателей средствами ведения аварийно-спасательных работ составляет почти 62%, реализация мероприятий концепции позволит довести этот показатель до 100% к 2030 году.Концепция предусматривает также строительство новых пожарных депо для добровольной пожарной охраны, ремонт существующих зданий и пожарной техники за счёт субсидий.

https://realty.ria.ru/20210511/krasnoyarsk-1731774037.html

https://ria.ru/20201005/tekhnika-1578201448.html

красноярский край

минусинск

канск

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анатолий цыкалов, александр чуприян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, минусинск, канск, общество