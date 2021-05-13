https://ria.ru/20210513/sostoyanie-1732068145.html

Власти рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Казани

Власти рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Казани

Состояние 14 детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии и проходящих лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, стабильное,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T08:47

2021-05-13T08:47

2021-05-13T09:24

москва

республика татарстан (татарстан)

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 13 мая — РИА Новости. Состояние 14 детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии и проходящих лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, стабильное, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.В среду пятерых детей и троих взрослых доставили в Москву для продолжения лечения в федеральных клиниках. Одного мальчика с легким сотрясением мозга и ссадинами выписали из стационара под наблюдение врачей по месту жительства.Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

https://ria.ru/20210513/strelba-1732023121.html

москва

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, республика татарстан (татарстан), стрельба в школе в казани, казань, происшествия