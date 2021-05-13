Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/sostoyanie-1732068145.html
Власти рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Казани
Власти рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Казани
Состояние 14 детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии и проходящих лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, стабильное,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T08:47
2021-05-13T09:24
москва
республика татарстан (татарстан)
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731807317_0:0:3279:1844_1920x0_80_0_0_3815f93ba25b023bf960143bec6832e1.jpg
КАЗАНЬ, 13 мая — РИА Новости. Состояние 14 детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии и проходящих лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, стабильное, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.В среду пятерых детей и троих взрослых доставили в Москву для продолжения лечения в федеральных клиниках. Одного мальчика с легким сотрясением мозга и ссадинами выписали из стационара под наблюдение врачей по месту жительства.Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
https://ria.ru/20210513/strelba-1732023121.html
москва
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731807317_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_a79dc4fc6ff7fb04ad53d59d580cc8bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, республика татарстан (татарстан), стрельба в школе в казани, казань, происшествия

Власти рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Казани

08:47 13.05.2021 (обновлено: 09:24 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРеспубликанская детская клиническая больница в Казани, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии
Республиканская детская клиническая больница в Казани, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 13 мая — РИА Новости. Состояние 14 детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии и проходящих лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, стабильное, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"Их жизни ничего не угрожает", — добавила она.
В среду пятерых детей и троих взрослых доставили в Москву для продолжения лечения в федеральных клиниках.
Одного мальчика с легким сотрясением мозга и ссадинами выписали из стационара под наблюдение врачей по месту жительства.
Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
Диляра Галиуллина - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
08:00
"Закрыла нас собой": как учителя спасали детей в Казани
 
МоскваРеспублика Татарстан (Татарстан)Стрельба в школе в КазаниКазаньПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17Новый планшет iPad Pro показал производительность уровня MacBook Air
11:17В России за сутки выписали 9349 переболевших COVID-19
11:17В России за сутки умерли 392 пациента с COVID-19
11:17В России выявили 8380 новых случаев заражения коронавирусом
11:16Глава исполкома "Единой России" зарегистрировался на праймериз
11:13Минниханов пообещал сделать все, чтобы трагедия в школе не повторилась
11:07Эксперты рассказали, на сколько подешевели туры после майских праздников
11:04В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд
11:04Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
10:59СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
10:59Жители Казани третьи сутки несут цветы к школе, где произошла стрельба
10:58Военные назвали письмо о здоровье Байдена предательством
10:56Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
10:56Антимонопольная служба в Италии оштрафовала Google на 102 миллиона евро
10:55В офисе Зеленского оценили перспективы встречи с Путиным
10:51Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией
10:50В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
10:48В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
10:47Часть Тайваня осталась без электричества из-за аварии на угольной станции
10:44Карасин призвал проанализировать монополию БДИПЧ на оценку выборов
Лента новостейМолния