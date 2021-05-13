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Ограничения на въезд на Соловки отменили
Ограничения на въезд на Соловки отменили
Ограничения на въезд на территорию Соловецкого архипелага снимаются 15 мая, путешественникам нужно иметь при себе документы, подтверждающие отсутствие... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T19:51
2021-05-13T19:51
соловки
белое море
архангельская область
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ограничения на въезд на территорию Соловецкого архипелага снимаются 15 мая, путешественникам нужно иметь при себе документы, подтверждающие отсутствие коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.Первые ограничения на въезд были введены на Соловках в связи с пандемией коронавируса в апреле 2020 года. Позже ограничения снимались, смягчались и снова ужесточались в зависимости от эпидемиологической обстановки."С 15 мая снимаются ограничения на въезд на территорию Соловецкого архипелага – посещать острова в Белом море смогут все граждане без исключения, но только при наличии документа, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Отмечается, что путешественники обязаны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 или теста на вирусные антигены, выданную не ранее чем за три дня до прибытия, или же справку с положительным результатом теста на антитела IgG, выданную не ранее чем за два месяца до прибытия.Кроме того, попасть на Соловки можно с сертификатом о прививке от коронавируса, выданным не ранее, чем за шесть месяцев.Кроме того, как добавили в пресс-службе областного правительства, организации, осуществляющие воздушные и морские перевозки пассажиров и багажа, гостиницы, а также иные предприятия, оказывающие гостиничные услуги, обязаны проверять наличие этих документов у туристов.
https://ria.ru/20200820/solovki-1576063817.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200108/1563196137.html
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соловки, белое море, архангельская область

Ограничения на въезд на Соловки отменили

19:51 13.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЭкспедиционная яхта "Петр Первый" у причала Соловецкого ставропигиального мужского монастыря
Экспедиционная яхта Петр Первый у причала Соловецкого ставропигиального мужского монастыря - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ограничения на въезд на территорию Соловецкого архипелага снимаются 15 мая, путешественникам нужно иметь при себе документы, подтверждающие отсутствие коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.
Первые ограничения на въезд были введены на Соловках в связи с пандемией коронавируса в апреле 2020 года. Позже ограничения снимались, смягчались и снова ужесточались в зависимости от эпидемиологической обстановки.
"С 15 мая снимаются ограничения на въезд на территорию Соловецкого архипелага – посещать острова в Белом море смогут все граждане без исключения, но только при наличии документа, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Отмечается, что путешественники обязаны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 или теста на вирусные антигены, выданную не ранее чем за три дня до прибытия, или же справку с положительным результатом теста на антитела IgG, выданную не ранее чем за два месяца до прибытия.
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Кроме того, попасть на Соловки можно с сертификатом о прививке от коронавируса, выданным не ранее, чем за шесть месяцев.
Кроме того, как добавили в пресс-службе областного правительства, организации, осуществляющие воздушные и морские перевозки пассажиров и багажа, гостиницы, а также иные предприятия, оказывающие гостиничные услуги, обязаны проверять наличие этих документов у туристов.
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