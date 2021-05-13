Все пациенты с СМА в России получат препараты до конца года
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Все пациенты со спинальной мышечной атрофией будут обеспечены лекарствами до конца 2021 года, заявил председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко.
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни - "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма".
"Сегодня принято еще одно очень важное решение - были рассмотрены дополнительные закупки препарата "Нусинерсен" и "Рисдиплам" для пациентов со спинальной мышечной атрофией, таким образом, все пациенты в РФ, с подтвержденным диагнозом спинальная мышечная атрофия будут обеспечены лекарственными препаратами до конца 2021 года", - сказал Ткаченко журналистам.
Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.