https://ria.ru/20210513/sma-1732201265.html

Все пациенты с СМА в России получат препараты до конца года

Все пациенты с СМА в России получат препараты до конца года

Все пациенты со спинальной мышечной атрофией будут обеспечены лекарствами до конца 2021 года, заявил председатель правления фонда "Круг добра" Александр... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T18:53

2021-05-13T18:53

2021-05-13T18:53

фонд "круг добра"

россия

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Все пациенты со спинальной мышечной атрофией будут обеспечены лекарствами до конца 2021 года, заявил председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни - "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма".Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.

https://ria.ru/20210513/mukovistsidoz-1732200501.html

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фонд "круг добра", россия, здоровье - общество, владимир путин, общество