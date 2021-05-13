Российские военные остановили в Сирии американскую колонну
22:04 13.05.2021 (обновлено: 23:42 13.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
"На северо-востоке Сирии, в провинции Хасеке, зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений Вооруженных сил США", — отметил он на брифинге.
По его словам, колонна в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления. Ее развернули в обратном направлении.
Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.
Вашингтон и его союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию против ИГ* — без разрешения государственных властей. Бывший президент США Дональд Трамп еще до избрания в 2016 году обещал вывести войска из страны, а в декабре 2018-го объявил об этом. Однако позднее он принял решение оставить часть военных для охраны нефтяных месторождений, доходы от которых частично поступают союзным Штатам "Сирийским демократическим силам".
Официальные власти Сирии считают эти действия оккупацией. Дамаск неоднократно заявлял, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.
*Террористическая организация, запрещенная в России.