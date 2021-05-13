https://ria.ru/20210513/siriya-1732222161.html

Российские военные остановили в Сирии американскую колонну

Российские военные остановили в Сирии американскую колонну

В Сирии российская военная полиция остановила колонну боевой техники США, не сообщившей о своем передвижении, заявил заместитель руководителя Центра по... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T22:04

2021-05-13T22:04

2021-05-13T23:42

война в сирии

россия

центр примирения враждующих сторон в сирии

военная полиция россии

сша

в мире

сирия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Сирии российская военная полиция остановила колонну боевой техники США, не сообщившей о своем передвижении, заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.По его словам, колонна в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления. Ее развернули в обратном направлении.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.Вашингтон и его союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию против ИГ* — без разрешения государственных властей. Бывший президент США Дональд Трамп еще до избрания в 2016 году обещал вывести войска из страны, а в декабре 2018-го объявил об этом. Однако позднее он принял решение оставить часть военных для охраны нефтяных месторождений, доходы от которых частично поступают союзным Штатам "Сирийским демократическим силам".Официальные власти Сирии считают эти действия оккупацией. Дамаск неоднократно заявлял, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210506/siriya-1731349878.html

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россия, центр примирения враждующих сторон в сирии, военная полиция россии, сша, в мире, сирия