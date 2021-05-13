Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/shtraf-1732132934.html
Мосгорсуд отклонил жалобу Twitter на штраф в четыре миллиона рублей
Мосгорсуд отклонил жалобу Twitter на штраф в четыре миллиона рублей
Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с Twitter штрафа в 4 миллиона рублей за нарушение закона о локализации баз данных, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:13
2021-05-13T14:13
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
московский городской суд
москва
twitter
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с Twitter штрафа в 4 миллиона рублей за нарушение закона о локализации баз данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московским городским судом решение Мещанского суда от 16.11.2020 по административному исковому заявлению Твиттер.Инк. к судебному приставу Думакову М.С. оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.В ноябре Мещанский районный суд Москвы отказал Twitter в иске к судебному приставу Максиму Думакову: компания обжаловала его постановление от июня 2020 года о возбуждении исполнительного производства за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей.Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от сети микроблогов Twitter и соцсети Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. Компании Facebook и Twitter не ответили и были оштрафованы на 3 тысячи рублей каждая. Позднее Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведения о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных в РФ. Суд оштрафовал Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей каждую при максимальном возможном штрафе в 6 миллионов.Одновременно иск Twitter к этому же приставу зарегистрирован в Пресненском суде Москвы. В нем административный истец полагает, что у ФССП России отсутствует компетенция о возбуждении исполнительного производства в отношении Twitter Inc., так как компания не является юридическим лицом, зарегистрированным или осуществляющим деятельность на территории РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/sotsseti-1731192579.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_204:396:2407:2048_1920x0_80_0_0_5c29d2a908416bbf0863183154e51aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московский городской суд, москва, twitter, происшествия

Мосгорсуд отклонил жалобу Twitter на штраф в четыре миллиона рублей

14:13 13.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с Twitter штрафа в 4 миллиона рублей за нарушение закона о локализации баз данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московским городским судом решение Мещанского суда от 16.11.2020 по административному исковому заявлению Твиттер.Инк. к судебному приставу Думакову М.С. оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
В ноябре Мещанский районный суд Москвы отказал Twitter в иске к судебному приставу Максиму Думакову: компания обжаловала его постановление от июня 2020 года о возбуждении исполнительного производства за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей.
Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от сети микроблогов Twitter и соцсети Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. Компании Facebook и Twitter не ответили и были оштрафованы на 3 тысячи рублей каждая. Позднее Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведения о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных в РФ. Суд оштрафовал Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей каждую при максимальном возможном штрафе в 6 миллионов.
Граффити с изображением социальных сетей - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 14:01В России
В суд Москвы поступило 15 протоколов против Google, Facebook и Twitter
Одновременно иск Twitter к этому же приставу зарегистрирован в Пресненском суде Москвы. В нем административный истец полагает, что у ФССП России отсутствует компетенция о возбуждении исполнительного производства в отношении Twitter Inc., так как компания не является юридическим лицом, зарегистрированным или осуществляющим деятельность на территории РФ.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Московский городской судМоскваTwitterПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13За атакой на Colonial Pipeline может стоять ЦРУ, считает Касперская
03:09В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги
03:07Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
Лента новостейМолния