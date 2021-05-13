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Мосгорсуд отклонил жалобу Twitter на штраф в четыре миллиона рублей

Мосгорсуд отклонил жалобу Twitter на штраф в четыре миллиона рублей

Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с Twitter штрафа в 4 миллиона рублей за нарушение закона о локализации баз данных, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:13

2021-05-13T14:13

2021-05-13T14:13

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

московский городской суд

москва

twitter

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с Twitter штрафа в 4 миллиона рублей за нарушение закона о локализации баз данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московским городским судом решение Мещанского суда от 16.11.2020 по административному исковому заявлению Твиттер.Инк. к судебному приставу Думакову М.С. оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.В ноябре Мещанский районный суд Москвы отказал Twitter в иске к судебному приставу Максиму Думакову: компания обжаловала его постановление от июня 2020 года о возбуждении исполнительного производства за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей.Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от сети микроблогов Twitter и соцсети Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. Компании Facebook и Twitter не ответили и были оштрафованы на 3 тысячи рублей каждая. Позднее Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведения о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных в РФ. Суд оштрафовал Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей каждую при максимальном возможном штрафе в 6 миллионов.Одновременно иск Twitter к этому же приставу зарегистрирован в Пресненском суде Москвы. В нем административный истец полагает, что у ФССП России отсутствует компетенция о возбуждении исполнительного производства в отношении Twitter Inc., так как компания не является юридическим лицом, зарегистрированным или осуществляющим деятельность на территории РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/sotsseti-1731192579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московский городской суд, москва, twitter, происшествия