https://ria.ru/20210513/shtamm-1732154088.html
ЦНИИ опроверг сообщения об "индийском" штамме коронавируса в Ульяновске
ЦНИИ опроверг сообщения об "индийском" штамме коронавируса в Ульяновске
Анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов из Ульяновского госуниверситета частей COVID-19 не позволяет отнести их к "индийскому" штамму,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:24
2021-05-13T15:24
2021-05-13T15:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ульяновский государственный университет
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов из Ульяновского госуниверситета частей COVID-19 не позволяет отнести их к "индийскому" штамму, следует из заявления ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Согласно заявлению, учеными Центра геномных исследований Роспотребнадзора расшифрована генетическая последовательность штамма коронавируса, выделенного у студентов Ульяновского государственного университета."По данным специалистов, анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов изолятов коронавируса не позволяет отнести их к "индийскому" штамму, который сейчас принято бояться. Нет никаких данных, из которых можно сделать вывод, что именно эти изоляты от студентов из Ульяновска представляют большую опасность, чем привычный коронавирус", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/koronavirus-1731789958.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ульяновский государственный университет