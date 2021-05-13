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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210513/shtamm-1732154088.html
ЦНИИ опроверг сообщения об "индийском" штамме коронавируса в Ульяновске
ЦНИИ опроверг сообщения об "индийском" штамме коронавируса в Ульяновске
Анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов из Ульяновского госуниверситета частей COVID-19 не позволяет отнести их к "индийскому" штамму,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:24
2021-05-13T15:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ульяновский государственный университет
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов из Ульяновского госуниверситета частей COVID-19 не позволяет отнести их к "индийскому" штамму, следует из заявления ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Согласно заявлению, учеными Центра геномных исследований Роспотребнадзора расшифрована генетическая последовательность штамма коронавируса, выделенного у студентов Ульяновского государственного университета."По данным специалистов, анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов изолятов коронавируса не позволяет отнести их к "индийскому" штамму, который сейчас принято бояться. Нет никаких данных, из которых можно сделать вывод, что именно эти изоляты от студентов из Ульяновска представляют большую опасность, чем привычный коронавирус", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ульяновский государственный университет

ЦНИИ опроверг сообщения об "индийском" штамме коронавируса в Ульяновске

15:24 13.05.2021 (обновлено: 15:40 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов из Ульяновского госуниверситета частей COVID-19 не позволяет отнести их к "индийскому" штамму, следует из заявления ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Согласно заявлению, учеными Центра геномных исследований Роспотребнадзора расшифрована генетическая последовательность штамма коронавируса, выделенного у студентов Ульяновского государственного университета.
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11 мая, 15:12В России
Стало известно о случаях заражения "индийским" штаммом COVID в Ульяновске
"По данным специалистов, анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов изолятов коронавируса не позволяет отнести их к "индийскому" штамму, который сейчас принято бояться. Нет никаких данных, из которых можно сделать вывод, что именно эти изоляты от студентов из Ульяновска представляют большую опасность, чем привычный коронавирус", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ульяновский государственный университет
 
 
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