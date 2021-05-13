https://ria.ru/20210513/shtamm-1732154088.html

ЦНИИ опроверг сообщения об "индийском" штамме коронавируса в Ульяновске

ЦНИИ опроверг сообщения об "индийском" штамме коронавируса в Ульяновске

Анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов из Ульяновского госуниверситета частей COVID-19 не позволяет отнести их к "индийскому" штамму,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:24

2021-05-13T15:24

2021-05-13T15:40

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ульяновский государственный университет

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов из Ульяновского госуниверситета частей COVID-19 не позволяет отнести их к "индийскому" штамму, следует из заявления ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Согласно заявлению, учеными Центра геномных исследований Роспотребнадзора расшифрована генетическая последовательность штамма коронавируса, выделенного у студентов Ульяновского государственного университета."По данным специалистов, анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов изолятов коронавируса не позволяет отнести их к "индийскому" штамму, который сейчас принято бояться. Нет никаких данных, из которых можно сделать вывод, что именно эти изоляты от студентов из Ульяновска представляют большую опасность, чем привычный коронавирус", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/koronavirus-1731789958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ульяновский государственный университет