Киркоров проведет первое расследование в шоу "Я вижу твой голос"

2021-05-13T12:35

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. На телеканале "Россия" 14 мая в 21:00 состоится премьера захватывающего музыкального квеста "Я вижу твой голос". Это первое остросюжетное вокальное шоу, в котором может победить даже тот, кто совсем не умеет петь.По правилам проекта, в каждом выпуске участник и команда звездных экспертов знакомятся с героями. Среди них: тренер по фигурному катанию, свадебный регистратор, таксист, баскетболист, фермер, воспитательница, егерь, акробат, пекарь, бухгалтер и сбежавшая невеста.Приглашенным артистам предстоит провести музыкальное расследование и попытаться выяснить: кто из них – настоящий вокалист, а кто – обманщик?В числе первых звезд, рискнувших принять участие в игре, – Филипп Киркоров, Дмитрий Губерниев, Николай Фоменко, Лариса Рубальская, рэпер ST и Аглая Шиловская."Я вижу твой голос" – адаптация популярного во всем мире шоу "I can see your voice", которое теперь увидят и российские зрители. Если до финала дойдет настоящий певец, то солидный денежный приз получит наблюдательный участник. А если искусный обманщик, то ему в награду достанется миллион рублей.Ведущий шоу – Владимир Маркони, а разоблачать лжевокалистов и помогать участнику выиграть главный приз будут звезды российского шоу-бизнеса.

