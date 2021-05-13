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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210513/shou-1732103448.html
Киркоров проведет первое расследование в шоу "Я вижу твой голос"
Киркоров проведет первое расследование в шоу "Я вижу твой голос"
На телеканале "Россия" 14 мая в 21:00 состоится премьера захватывающего музыкального квеста "Я вижу твой голос". Это первое остросюжетное вокальное шоу, в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:35
2021-05-13T12:45
шоубиз
лариса рубальская
шоу-бизнес
дмитрий губерниев
знаменитости
звезды
россия-1 (телеканал)
николай фоменко
филипп киркоров
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. На телеканале "Россия" 14 мая в 21:00 состоится премьера захватывающего музыкального квеста "Я вижу твой голос". Это первое остросюжетное вокальное шоу, в котором может победить даже тот, кто совсем не умеет петь.По правилам проекта, в каждом выпуске участник и команда звездных экспертов знакомятся с героями. Среди них: тренер по фигурному катанию, свадебный регистратор, таксист, баскетболист, фермер, воспитательница, егерь, акробат, пекарь, бухгалтер и сбежавшая невеста.Приглашенным артистам предстоит провести музыкальное расследование и попытаться выяснить: кто из них – настоящий вокалист, а кто – обманщик?В числе первых звезд, рискнувших принять участие в игре, – Филипп Киркоров, Дмитрий Губерниев, Николай Фоменко, Лариса Рубальская, рэпер ST и Аглая Шиловская."Я вижу твой голос" – адаптация популярного во всем мире шоу "I can see your voice", которое теперь увидят и российские зрители. Если до финала дойдет настоящий певец, то солидный денежный приз получит наблюдательный участник. А если искусный обманщик, то ему в награду достанется миллион рублей.Ведущий шоу – Владимир Маркони, а разоблачать лжевокалистов и помогать участнику выиграть главный приз будут звезды российского шоу-бизнеса.
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лариса рубальская, шоу-бизнес, дмитрий губерниев, знаменитости, звезды, россия-1 (телеканал), николай фоменко, филипп киркоров

Киркоров проведет первое расследование в шоу "Я вижу твой голос"

12:35 13.05.2021 (обновлено: 12:45 13.05.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Филипп Киркоров в вокальном шоу "Я вижу твой голос"
Филипп Киркоров в вокальном шоу Я вижу твой голос - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. На телеканале "Россия" 14 мая в 21:00 состоится премьера захватывающего музыкального квеста "Я вижу твой голос". Это первое остросюжетное вокальное шоу, в котором может победить даже тот, кто совсем не умеет петь.
По правилам проекта, в каждом выпуске участник и команда звездных экспертов знакомятся с героями. Среди них: тренер по фигурному катанию, свадебный регистратор, таксист, баскетболист, фермер, воспитательница, егерь, акробат, пекарь, бухгалтер и сбежавшая невеста.
Приглашенным артистам предстоит провести музыкальное расследование и попытаться выяснить: кто из них – настоящий вокалист, а кто – обманщик?
В числе первых звезд, рискнувших принять участие в игре, – Филипп Киркоров, Дмитрий Губерниев, Николай Фоменко, Лариса Рубальская, рэпер ST и Аглая Шиловская.
"Я на кураже, на адреналине! Постараюсь не пропустить талант и найти новое имя. У меня легкая рука, достаточно опыта и обычно шестое чувство меня не подводит. Но что говорить, и на старуху бывает проруха", – признался Киркоров.
"Я вижу твой голос" – адаптация популярного во всем мире шоу "I can see your voice", которое теперь увидят и российские зрители. Если до финала дойдет настоящий певец, то солидный денежный приз получит наблюдательный участник. А если искусный обманщик, то ему в награду достанется миллион рублей.
Ведущий шоу – Владимир Маркони, а разоблачать лжевокалистов и помогать участнику выиграть главный приз будут звезды российского шоу-бизнеса.
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ШоубизЛариса РубальскаяШоу-бизнесДмитрий ГуберниевЗнаменитостизвездыРоссия-1 (телеканал)Николай ФоменкоФилипп Киркоров
 
 
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