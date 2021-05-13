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Гутерреш назвал сферы, в которых ООН хочет сотрудничать с Россией
Гутерреш назвал сферы, в которых ООН хочет сотрудничать с Россией
Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил заинтересованность в расширении сотрудничества Организации с Россией в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T21:47
2021-05-13T21:47
россия
антониу гутерреш
владимир путин
москва
оон
в мире
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ООН, 13 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил заинтересованность в расширении сотрудничества Организации с Россией в трех сферах: безопасности, климата, прав человека, сообщает пресс-служба ООН.В четверг Путин провел с Гутеррешем, который находится с рабочим визитом в Москве, беседу в формате видеоконференции."Генеральный секретарь выразил заинтересованность ООН в углублении сотрудничества с Российской Федерацией по трем основным направлениям деятельности Организации: мир и безопасность, устойчивое развитие, в том числе изменение климата и биоразнообразие, и права человека", - сказано в сообщении.
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россия, антониу гутерреш, владимир путин, москва, оон, в мире

Гутерреш назвал сферы, в которых ООН хочет сотрудничать с Россией

21:47 13.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ООН, 13 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил заинтересованность в расширении сотрудничества Организации с Россией в трех сферах: безопасности, климата, прав человека, сообщает пресс-служба ООН.
В четверг Путин провел с Гутеррешем, который находится с рабочим визитом в Москве, беседу в формате видеоконференции.
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
16:08
Генсеку ООН присвоили звание почетного доктора МГИМО
"Генеральный секретарь выразил заинтересованность ООН в углублении сотрудничества с Российской Федерацией по трем основным направлениям деятельности Организации: мир и безопасность, устойчивое развитие, в том числе изменение климата и биоразнообразие, и права человека", - сказано в сообщении.
 
РоссияАнтониу ГутеррешВладимир ПутинМоскваООНВ мире
 
 
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