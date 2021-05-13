https://ria.ru/20210513/sfery-1732220509.html

Гутерреш назвал сферы, в которых ООН хочет сотрудничать с Россией

Гутерреш назвал сферы, в которых ООН хочет сотрудничать с Россией

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил заинтересованность в расширении сотрудничества Организации с Россией в... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T21:47

2021-05-13T21:47

2021-05-13T21:47

россия

антониу гутерреш

владимир путин

москва

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732026433_0:0:3262:1835_1920x0_80_0_0_6b3f2c31c62c57a0aa70f26c04fc4982.jpg

ООН, 13 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил заинтересованность в расширении сотрудничества Организации с Россией в трех сферах: безопасности, климата, прав человека, сообщает пресс-служба ООН.В четверг Путин провел с Гутеррешем, который находится с рабочим визитом в Москве, беседу в формате видеоконференции."Генеральный секретарь выразил заинтересованность ООН в углублении сотрудничества с Российской Федерацией по трем основным направлениям деятельности Организации: мир и безопасность, устойчивое развитие, в том числе изменение климата и биоразнообразие, и права человека", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20210513/oon-1732163716.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антониу гутерреш, владимир путин, москва, оон, в мире