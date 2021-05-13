https://ria.ru/20210513/sfery-1732220509.html
Гутерреш назвал сферы, в которых ООН хочет сотрудничать с Россией
Гутерреш назвал сферы, в которых ООН хочет сотрудничать с Россией
Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил заинтересованность в расширении сотрудничества Организации с Россией в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T21:47
2021-05-13T21:47
2021-05-13T21:47
россия
антониу гутерреш
владимир путин
москва
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732026433_0:0:3262:1835_1920x0_80_0_0_6b3f2c31c62c57a0aa70f26c04fc4982.jpg
ООН, 13 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил заинтересованность в расширении сотрудничества Организации с Россией в трех сферах: безопасности, климата, прав человека, сообщает пресс-служба ООН.В четверг Путин провел с Гутеррешем, который находится с рабочим визитом в Москве, беседу в формате видеоконференции."Генеральный секретарь выразил заинтересованность ООН в углублении сотрудничества с Российской Федерацией по трем основным направлениям деятельности Организации: мир и безопасность, устойчивое развитие, в том числе изменение климата и биоразнообразие, и права человека", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20210513/oon-1732163716.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732026433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_803bef8547d46322956c9e847086d48b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антониу гутерреш, владимир путин, москва, оон, в мире