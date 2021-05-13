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Глава Севастополя оценил значение Черноморского флота в жизни города
Глава Севастополя оценил значение Черноморского флота в жизни города
Черноморский флот в последние годы активно пополняется современными образцами вооружения и новыми боевыми кораблями, его возможности позволяют решать любые... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T08:02
2021-05-13T08:02
россия
михаил развожаев
севастополь
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Черноморский флот в последние годы активно пополняется современными образцами вооружения и новыми боевыми кораблями, его возможности позволяют решать любые боевые задачи, заявил РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев.День Черноморского флота ВМФ России традиционно отмечается 13 мая. В честь 238-летия основания Черноморского флота в Севастополе пройдет молебен и возложение цветов к могилам адмиралов, торжественный митинг у памятника императрице Екатерине II, показ современных образцов вооружения и военной техники ЧФ. Кроме того, в городе развернут полевые кухни и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту."В последние несколько лет Черноморский флот активно пополняется современными образцами вооружения, военной и специальной техники, новыми боевыми кораблями. Возможности нашего флота сегодня позволяют решать любые боевые задачи", - сказал Развожаев агентству.По его словам, флот играет важную роль в экономической и социальной жизни города, помогает справляться с различными вызовами – такими, как борьба с пандемией, преодоление водного дефицита и прочие задачи.По его словам, Севастополь появился вместе с Черноморским флотом и с тех пор уже 238 лет служит главной базой и домом моряков-черноморцев, которые с честью защищают южные рубежи России."Перед лицом врага и в эпицентре политических потрясений нового времени севастопольцы, как гражданские, так и военные, всегда выступают единой силой", - отметил Развожаев.
https://ria.ru/20210311/flot-1600825383.html
https://ria.ru/20210513/flot-1732051912.html
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россия, михаил развожаев, севастополь, безопасность

Глава Севастополя оценил значение Черноморского флота в жизни города

08:02 13.05.2021
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота России в Крыму
Корабли Черноморского флота России в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Черноморский флот в последние годы активно пополняется современными образцами вооружения и новыми боевыми кораблями, его возможности позволяют решать любые боевые задачи, заявил РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
День Черноморского флота ВМФ России традиционно отмечается 13 мая. В честь 238-летия основания Черноморского флота в Севастополе пройдет молебен и возложение цветов к могилам адмиралов, торжественный митинг у памятника императрице Екатерине II, показ современных образцов вооружения и военной техники ЧФ. Кроме того, в городе развернут полевые кухни и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.
День ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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"В последние несколько лет Черноморский флот активно пополняется современными образцами вооружения, военной и специальной техники, новыми боевыми кораблями. Возможности нашего флота сегодня позволяют решать любые боевые задачи", - сказал Развожаев агентству.
По его словам, флот играет важную роль в экономической и социальной жизни города, помогает справляться с различными вызовами – такими, как борьба с пандемией, преодоление водного дефицита и прочие задачи.
"Флот активно вовлечен в образовательную и культурно-просветительскую жизнь города, сам, по сути, являясь главным культурообразующим феноменом для Севастополя", - подчеркнул губернатор.
По его словам, Севастополь появился вместе с Черноморским флотом и с тех пор уже 238 лет служит главной базой и домом моряков-черноморцев, которые с честью защищают южные рубежи России.
"Перед лицом врага и в эпицентре политических потрясений нового времени севастопольцы, как гражданские, так и военные, всегда выступают единой силой", - отметил Развожаев.
Военно-морские корабли Черноморского флота в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
00:12
Черноморский флот отмечает 238-летие
 
РоссияМихаил РазвожаевСевастопольБезопасность
 
 
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