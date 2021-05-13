https://ria.ru/20210513/sevastopol-1732065243.html

Глава Севастополя оценил значение Черноморского флота в жизни города

Глава Севастополя оценил значение Черноморского флота в жизни города

Черноморский флот в последние годы активно пополняется современными образцами вооружения и новыми боевыми кораблями, его возможности позволяют решать любые... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T08:02

2021-05-13T08:02

2021-05-13T08:02

россия

михаил развожаев

севастополь

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Черноморский флот в последние годы активно пополняется современными образцами вооружения и новыми боевыми кораблями, его возможности позволяют решать любые боевые задачи, заявил РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев.День Черноморского флота ВМФ России традиционно отмечается 13 мая. В честь 238-летия основания Черноморского флота в Севастополе пройдет молебен и возложение цветов к могилам адмиралов, торжественный митинг у памятника императрице Екатерине II, показ современных образцов вооружения и военной техники ЧФ. Кроме того, в городе развернут полевые кухни и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту."В последние несколько лет Черноморский флот активно пополняется современными образцами вооружения, военной и специальной техники, новыми боевыми кораблями. Возможности нашего флота сегодня позволяют решать любые боевые задачи", - сказал Развожаев агентству.По его словам, флот играет важную роль в экономической и социальной жизни города, помогает справляться с различными вызовами – такими, как борьба с пандемией, преодоление водного дефицита и прочие задачи.По его словам, Севастополь появился вместе с Черноморским флотом и с тех пор уже 238 лет служит главной базой и домом моряков-черноморцев, которые с честью защищают южные рубежи России."Перед лицом врага и в эпицентре политических потрясений нового времени севастопольцы, как гражданские, так и военные, всегда выступают единой силой", - отметил Развожаев.

https://ria.ru/20210311/flot-1600825383.html

https://ria.ru/20210513/flot-1732051912.html

россия

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил развожаев, севастополь, безопасность