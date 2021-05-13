https://ria.ru/20210513/semya-1732214372.html
Победители конкурса "Семья Ямала" получили гранты от губернатора
Победители конкурса "Семья Ямала" получили гранты от губернатора
Победители конкурса "Семья Ямала-2021" получили гранты от губернатора, сообщает в четверг пресс-служба главы региона. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T20:22
2021-05-13T20:22
2021-05-13T20:22
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
новый уренгой
тазовский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/128823/00/1288230016_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_72df9a655a1062546989233d38568b50.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Победители конкурса "Семья Ямала-2021" получили гранты от губернатора, сообщает в четверг пресс-служба главы региона."Сегодня в Новом Уренгое состоялось торжественное награждение лауреатов премии "Семья Ямала-2021". Из 35 участников конкурса были определены лучшие в пяти номинациях. Это семьи Скрипников из Нового Уренгоя ("Династия года"), Комаловых из Пуровского района ("Молодая семья года"), Уваровых из Нового Уренгоя ("Многодетная семья года"), Чохели из Тазовского района ("Преодоление"), Мезенцевых из Пуровского района ("Опекунская (приемная) семья года")", - говорится в сообщении.От имени главы региона Дмитрия Артюхова каждой семье вручены диплом и грант в размере 250 тысяч рублей."Ямал славится крепкими семьями. В прошлом году рождаемость в нашем округе выросла. К сожалению, так происходит далеко не во всех регионах страны. Но Ямал – в плюсе. Мы будем и дальше делать все, чтобы поддерживать наши семьи", - неоднократно отмечал глава Дмитрий Артюхов, чьи слова приводит пресс-служба.Победителей поздравила заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова."Я горжусь тем, что имею честь присутствовать среди таких людей, среди таких семей, которые растят таланты, которые продолжают династии, для которых нет чужих детей, которые креативно влекут за собой, помогая в трудный период своим задором, молодостью, увлекая и оказывая всем помощь. Мне нравится, когда люди умеют преодолевать любые трудности, так сплачиваясь и демонстрируя всем пример", - цитирует Бучкову пресс-служба.Это уже восьмая премия в округе. Ее участниками успели стать 288 семей, из них лауреатами – 42 семьи. По традиции победители в номинациях "Многодетная семья года", "Молодая семья года" и "Династия года" примут участие во Всероссийском конкурсе "Семья года". Лауреаты будут определены в июле.
https://ria.ru/20210513/proekt-1732124952.html
https://ria.ru/20210513/yamal-1732143304.html
ямал
новый уренгой
тазовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/128823/00/1288230016_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d3c3a4b1707a8ce119bcc45d0f33d3ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, новый уренгой, тазовский район, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Победители конкурса "Семья Ямала-2021" получили гранты от губернатора, сообщает в четверг пресс-служба главы региона.
"Сегодня в Новом Уренгое состоялось торжественное награждение лауреатов премии "Семья Ямала-2021". Из 35 участников конкурса были определены лучшие в пяти номинациях. Это семьи Скрипников из Нового Уренгоя ("Династия года"), Комаловых из Пуровского района ("Молодая семья года"), Уваровых из Нового Уренгоя ("Многодетная семья года"), Чохели из Тазовского района ("Преодоление"), Мезенцевых из Пуровского района ("Опекунская (приемная) семья года")", - говорится в сообщении.
От имени главы региона Дмитрия Артюхова каждой семье вручены диплом и грант в размере 250 тысяч рублей.
"Ямал славится крепкими семьями. В прошлом году рождаемость в нашем округе выросла. К сожалению, так происходит далеко не во всех регионах страны. Но Ямал – в плюсе. Мы будем и дальше делать все, чтобы поддерживать наши семьи", - неоднократно отмечал глава Дмитрий Артюхов, чьи слова приводит пресс-служба.
Победителей поздравила заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова.
"Я горжусь тем, что имею честь присутствовать среди таких людей, среди таких семей, которые растят таланты, которые продолжают династии, для которых нет чужих детей, которые креативно влекут за собой, помогая в трудный период своим задором, молодостью, увлекая и оказывая всем помощь. Мне нравится, когда люди умеют преодолевать любые трудности, так сплачиваясь и демонстрируя всем пример", - цитирует Бучкову пресс-служба.
Это уже восьмая премия в округе. Ее участниками успели стать 288 семей, из них лауреатами – 42 семьи. По традиции победители в номинациях "Многодетная семья года", "Молодая семья года" и "Династия года" примут участие во Всероссийском конкурсе "Семья года". Лауреаты будут определены в июле.