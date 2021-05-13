Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210513/semi-1732118879.html
Более 600 детей-сирот нашли семьи с начала года в Подмосковье
Более 600 детей-сирот нашли семьи с начала года в Подмосковье
С начала года более 600 детей-сирот нашли семьи в Московской области, всего за 2021 год было создано 53 приемные семьи, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:09
2021-05-13T13:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151144/59/1511445907_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_37e4d856bd187836e0ddd8d45e156884.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. С начала года более 600 детей-сирот нашли семьи в Московской области, всего за 2021 год было создано 53 приемные семьи, сообщает пресс-служба министерства образование Подмосковья."С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи уже 641 ребенка-сироту", – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.По ее словам, сейчас в регионе насчитывается свыше 4 тысячи приемных семей, 53 из них созданы в этом году. Каждый год в Московской области на воспитание в замещающие семьи передается более 2 тысяч детей.В ведомстве подчеркнули, что в Подмосковье проживает более 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,4 тысячи детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, почти 7,6 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.
https://ria.ru/20210512/portal-1731972222.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151144/59/1511445907_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_9fc3946e0b244c5954fd9f36d6dd18ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), общество

Более 600 детей-сирот нашли семьи с начала года в Подмосковье

13:09 13.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня Чужие родные дети – кто может помочь
Чужие родные дети – кто может помочь - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. С начала года более 600 детей-сирот нашли семьи в Московской области, всего за 2021 год было создано 53 приемные семьи, сообщает пресс-служба министерства образование Подмосковья.
"С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи уже 641 ребенка-сироту", – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, сейчас в регионе насчитывается свыше 4 тысячи приемных семей, 53 из них созданы в этом году. Каждый год в Московской области на воспитание в замещающие семьи передается более 2 тысяч детей.
"В регионе активно работают школы приемных родителей, обучение в них уже прошли 829 человек с начала года. В школе психологи, медики и юристы отвечают на самые актуальные вопросы, обучение помогает будущим приемным родителям подготовиться к приему ребенка в семью. Это совершенно бесплатно и доступно всем желающим взять ребенка в семью. Таких школ у нас функционирует 71", – отметила Каклюгина.
В ведомстве подчеркнули, что в Подмосковье проживает более 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,4 тысячи детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, почти 7,6 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.
Покупатели выбирают пиво в отделе алкоголя - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 15:34Новости Подмосковья
Портал с зонами запрета продажи алкоголя запустили в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13За атакой на Colonial Pipeline может стоять ЦРУ, считает Касперская
03:09В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги
03:07Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
Лента новостейМолния