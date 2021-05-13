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Более 600 детей-сирот нашли семьи с начала года в Подмосковье
Более 600 детей-сирот нашли семьи с начала года в Подмосковье
С начала года более 600 детей-сирот нашли семьи в Московской области, всего за 2021 год было создано 53 приемные семьи, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:09
2021-05-13T13:09
2021-05-13T13:09
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. С начала года более 600 детей-сирот нашли семьи в Московской области, всего за 2021 год было создано 53 приемные семьи, сообщает пресс-служба министерства образование Подмосковья."С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи уже 641 ребенка-сироту", – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.По ее словам, сейчас в регионе насчитывается свыше 4 тысячи приемных семей, 53 из них созданы в этом году. Каждый год в Московской области на воспитание в замещающие семьи передается более 2 тысяч детей.В ведомстве подчеркнули, что в Подмосковье проживает более 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,4 тысячи детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, почти 7,6 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.
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московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
С начала года более 600 детей-сирот нашли семьи в Московской области
, всего за 2021 год было создано 53 приемные семьи, сообщает пресс-служба министерства образование Подмосковья.
"С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи уже 641 ребенка-сироту", – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, сейчас в регионе насчитывается свыше 4 тысячи приемных семей, 53 из них созданы в этом году. Каждый год в Московской области на воспитание в замещающие семьи передается более 2 тысяч детей.
"В регионе активно работают школы приемных родителей, обучение в них уже прошли 829 человек с начала года. В школе психологи, медики и юристы отвечают на самые актуальные вопросы, обучение помогает будущим приемным родителям подготовиться к приему ребенка в семью. Это совершенно бесплатно и доступно всем желающим взять ребенка в семью. Таких школ у нас функционирует 71", – отметила Каклюгина.
В ведомстве подчеркнули, что в Подмосковье проживает более 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,4 тысячи детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, почти 7,6 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.