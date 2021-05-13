https://ria.ru/20210513/sanktsii-1732169567.html

В МИД ответили на обвинение США в кибератаке на SolarWinds

В МИД ответили на обвинение США в кибератаке на SolarWinds

Заявления США о причастности Москвы к кибератакам против компании SolarWinds выглядят все более абсурдными, заявила на брифинге официальный представитель МИД... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:33

2021-05-13T16:33

2021-05-13T18:16

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Заявления США о причастности Москвы к кибератакам против компании SolarWinds выглядят все более абсурдными, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, обвинения не имеют под собой оснований."Администрация Байдена именно в такой стилистике highly likely (с англ. "весьма вероятно". — Прим. ред.), в традиции обвинять Москву во всех мыслимых и немыслимых грехах обосновало 95-ю по счету волну антироссийских санкций хакерским взломом соответствующего оборудования, которое используется госучреждениями США", — сказала Захарова.Как считает дипломат, таким образом американское разведсообщество использует "чужой флаг" для провокаций — "чтобы наряду с решением оперативных задач выбить больше средств из бюджета".В декабре 2020 года хакеры атаковали программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) вместе с ФБР и другими американскими структурами опубликовало заявление, в котором допускалась причастность России к инциденту.Как предположили в Вашингтоне, целью атаки — которой подверглись и правительственные учреждения США — было получение разведданных. Впоследствии выяснилось, что организаторы нападения не получили доступ к информации чувствительного характера.США использовали ситуацию с SolarWinds как повод для новых ограничений против Москвы. Как отмечали в российском МИД, санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран, а его обвинения бездоказательны.

https://ria.ru/20210418/bayden-1728795057.html

https://ria.ru/20210513/kiberbezopasnost-1732057834.html

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фбр, мария захарова, технологии, россия, сша, в мире