https://ria.ru/20210513/samolety-1732068867.html

В США два небольших самолета столкнулись при посадке

В США два небольших самолета столкнулись при посадке

Два небольших самолета столкнулись в воздухе недалеко от американского города Денвер, два человека, находившиеся на борту воздушных судов, не пострадали,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T09:03

2021-05-13T09:03

2021-05-13T09:03

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сша

денвер

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Два небольших самолета столкнулись в воздухе недалеко от американского города Денвер, два человека, находившиеся на борту воздушных судов, не пострадали, сообщает Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB)."NTSB проводит расследование в связи со столкновением в воздухе 12 мая 2021 года самолетов Metroliner и Cirrus около Денвера, штат Колорадо. Сообщений о получении ранений в связи со столкновением не поступало. По предварительным данным, столкновение произошло, когда самолеты производили посадку", - заявило ведомство в своем официальном Twitter-аккаунте.Как отмечает местная противопожарная служба, один самолет после столкновения совершил жесткую посадку, второй благополучно сел в аэропорту Centennial. Представители NTSB прибыли на место происшествия, проводится расследование инцидента.Fairchild Swearingen Metroliner – турбовинтовой авиалайнер, предназначенный для местных авиалиний, производство которого в США прекратилось в 2001 году, вмещает 19 пассажиров.Cirrus SR22 - одномоторный поршневый самолёт для частного использования на четыре или пять посадочных мест.

https://ria.ru/20210402/samolet-1603890241.html

колорадо

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денвер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ntsb, колорадо, сша, денвер, в мире