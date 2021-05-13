В США два небольших самолета столкнулись при посадке
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Два небольших самолета столкнулись в воздухе недалеко от американского города Денвер, два человека, находившиеся на борту воздушных судов, не пострадали, сообщает Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB).
"NTSB проводит расследование в связи со столкновением в воздухе 12 мая 2021 года самолетов Metroliner и Cirrus около Денвера, штат Колорадо. Сообщений о получении ранений в связи со столкновением не поступало. По предварительным данным, столкновение произошло, когда самолеты производили посадку", - заявило ведомство в своем официальном Twitter-аккаунте.
NTSB is investigating the May 12, 2021, mid-air collision involving a Metroliner & a Cirrus near Denver, Colorado. No injuries reported in connection with the collision. Initial report indicates collision happened as airplanes were landing. The NTSB will travel to the scene.— NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) May 12, 2021
Как отмечает местная противопожарная служба, один самолет после столкновения совершил жесткую посадку, второй благополучно сел в аэропорту Centennial. Представители NTSB прибыли на место происшествия, проводится расследование инцидента.
Fairchild Swearingen Metroliner – турбовинтовой авиалайнер, предназначенный для местных авиалиний, производство которого в США прекратилось в 2001 году, вмещает 19 пассажиров.
Cirrus SR22 - одномоторный поршневый самолёт для частного использования на четыре или пять посадочных мест.