Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/samolety-1732068867.html
В США два небольших самолета столкнулись при посадке
В США два небольших самолета столкнулись при посадке
Два небольших самолета столкнулись в воздухе недалеко от американского города Денвер, два человека, находившиеся на борту воздушных судов, не пострадали,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:03
2021-05-13T09:03
ntsb
колорадо
сша
денвер
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Два небольших самолета столкнулись в воздухе недалеко от американского города Денвер, два человека, находившиеся на борту воздушных судов, не пострадали, сообщает Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB)."NTSB проводит расследование в связи со столкновением в воздухе 12 мая 2021 года самолетов Metroliner и Cirrus около Денвера, штат Колорадо. Сообщений о получении ранений в связи со столкновением не поступало. По предварительным данным, столкновение произошло, когда самолеты производили посадку", - заявило ведомство в своем официальном Twitter-аккаунте.Как отмечает местная противопожарная служба, один самолет после столкновения совершил жесткую посадку, второй благополучно сел в аэропорту Centennial. Представители NTSB прибыли на место происшествия, проводится расследование инцидента.Fairchild Swearingen Metroliner – турбовинтовой авиалайнер, предназначенный для местных авиалиний, производство которого в США прекратилось в 2001 году, вмещает 19 пассажиров.Cirrus SR22 - одномоторный поршневый самолёт для частного использования на четыре или пять посадочных мест.
https://ria.ru/20210402/samolet-1603890241.html
колорадо
сша
денвер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ntsb, колорадо, сша, денвер, в мире

В США два небольших самолета столкнулись при посадке

09:03 13.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Два небольших самолета столкнулись в воздухе недалеко от американского города Денвер, два человека, находившиеся на борту воздушных судов, не пострадали, сообщает Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB).
"NTSB проводит расследование в связи со столкновением в воздухе 12 мая 2021 года самолетов Metroliner и Cirrus около Денвера, штат Колорадо. Сообщений о получении ранений в связи со столкновением не поступало. По предварительным данным, столкновение произошло, когда самолеты производили посадку", - заявило ведомство в своем официальном Twitter-аккаунте.
Как отмечает местная противопожарная служба, один самолет после столкновения совершил жесткую посадку, второй благополучно сел в аэропорту Centennial. Представители NTSB прибыли на место происшествия, проводится расследование инцидента.
Fairchild Swearingen Metroliner – турбовинтовой авиалайнер, предназначенный для местных авиалиний, производство которого в США прекратилось в 2001 году, вмещает 19 пассажиров.
Cirrus SR22 - одномоторный поршневый самолёт для частного использования на четыре или пять посадочных мест.
В аэропорту Сургута самолет ATR-72 сам укатился и столкнулся с Як-40 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 07:15
В аэропорту Сургута самолет ATR-72 сам укатился и столкнулся с Як-40
 
NTSBКолорадоСШАДенверВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17Новый планшет iPad Pro показал производительность уровня MacBook Air
11:17В России за сутки выписали 9349 переболевших COVID-19
11:17В России за сутки умерли 392 пациента с COVID-19
11:17В России выявили 8380 новых случаев заражения коронавирусом
11:16Глава исполкома "Единой России" зарегистрировался на праймериз
11:13Минниханов пообещал сделать все, чтобы трагедия в школе не повторилась
11:07Эксперты рассказали, на сколько подешевели туры после майских праздников
11:04В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд
11:04Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
10:59СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
10:59Жители Казани третьи сутки несут цветы к школе, где произошла стрельба
10:58Военные назвали письмо о здоровье Байдена предательством
10:56Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
10:56Антимонопольная служба в Италии оштрафовала Google на 102 миллиона евро
10:55В офисе Зеленского оценили перспективы встречи с Путиным
10:51Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией
10:50В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
10:48В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
10:47Часть Тайваня осталась без электричества из-за аварии на угольной станции
10:44Карасин призвал проанализировать монополию БДИПЧ на оценку выборов
Лента новостейМолния