В Госдуме призвали обязать крупные IT-компании открывать филиалы в России
12:14 13.05.2021 (обновлено: 13:18 13.05.2021)
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией от 500 тысяч человек в России должны открывать в стране официальные представительства. Об этом написал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Соответствующий законопроект планируют внести в нижнюю палату парламента в ближайшее время.
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Филиалы компаний, как отметил депутат, должны представлять их интересы и отвечать за деятельность — в том числе в государственных и судебных инстанциях.
Чтобы это требование не игнорировалось, документ вводит новые меры ответственности:
- —информирование пользователей интернет-ресурса о нарушении требований к открытию филиалов;
- —запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом;
- —запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса;
- —запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
Хинштейн подчеркнул, что это не ущемляет интересны россиян и не нарушает работу с ресурсом, но создает экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами законодательства страны. Он также напомнил, что в ряде государств для крупных технологических корпораций уже введены подобные меры по открытию своих филиалов, например, в Турции.