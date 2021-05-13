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В Госдуме призвали обязать крупные IT-компании открывать филиалы в России
В Госдуме призвали обязать крупные IT-компании открывать филиалы в России
Владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией от 500 тысяч человек в России должны открывать в стране официальные представительства. Об... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:14
2021-05-13T13:18
турция
россия
госдума рф
александр хинштейн
технологии
общество
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией от 500 тысяч человек в России должны открывать в стране официальные представительства. Об этом написал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.Соответствующий законопроект планируют внести в нижнюю палату парламента в ближайшее время.Филиалы компаний, как отметил депутат, должны представлять их интересы и отвечать за деятельность — в том числе в государственных и судебных инстанциях.Чтобы это требование не игнорировалось, документ вводит новые меры ответственности: Хинштейн подчеркнул, что это не ущемляет интересны россиян и не нарушает работу с ресурсом, но создает экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами законодательства страны. Он также напомнил, что в ряде государств для крупных технологических корпораций уже введены подобные меры по открытию своих филиалов, например, в Турции.
https://ria.ru/20210415/ogranicheniya-1728440055.html
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турция, россия, госдума рф, александр хинштейн, технологии, общество

В Госдуме призвали обязать крупные IT-компании открывать филиалы в России

12:14 13.05.2021 (обновлено: 13:18 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтудентка вуза
Студентка вуза - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией от 500 тысяч человек в России должны открывать в стране официальные представительства. Об этом написал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Соответствующий законопроект планируют внести в нижнюю палату парламента в ближайшее время.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 16:45
Минцифры допустило новые ограничения для иностранных IT-гигантов
Филиалы компаний, как отметил депутат, должны представлять их интересы и отвечать за деятельность — в том числе в государственных и судебных инстанциях.
Чтобы это требование не игнорировалось, документ вводит новые меры ответственности:
  • информирование пользователей интернет-ресурса о нарушении требований к открытию филиалов;
  • запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом;
  • запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса;
  • запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
Хинштейн подчеркнул, что это не ущемляет интересны россиян и не нарушает работу с ресурсом, но создает экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами законодательства страны. Он также напомнил, что в ряде государств для крупных технологических корпораций уже введены подобные меры по открытию своих филиалов, например, в Турции.
Молодые люди во время диалога - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 12:28
Минцифры запустит программу акселерации для российских IT-стартапов
 
ТурцияРоссияГосдума РФАлександр ХинштейнТехнологииОбщество
 
 
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