https://ria.ru/20210513/rossiya-1732102046.html

В Госдуме призвали обязать крупные IT-компании открывать филиалы в России

В Госдуме призвали обязать крупные IT-компании открывать филиалы в России

Владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией от 500 тысяч человек в России должны открывать в стране официальные представительства. Об... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:14

2021-05-13T12:14

2021-05-13T13:18

турция

россия

госдума рф

александр хинштейн

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727399030_0:0:3299:1857_1920x0_80_0_0_c8f8af3975be6e7addfc7e79d576aa1f.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией от 500 тысяч человек в России должны открывать в стране официальные представительства. Об этом написал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.Соответствующий законопроект планируют внести в нижнюю палату парламента в ближайшее время.Филиалы компаний, как отметил депутат, должны представлять их интересы и отвечать за деятельность — в том числе в государственных и судебных инстанциях.Чтобы это требование не игнорировалось, документ вводит новые меры ответственности: Хинштейн подчеркнул, что это не ущемляет интересны россиян и не нарушает работу с ресурсом, но создает экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами законодательства страны. Он также напомнил, что в ряде государств для крупных технологических корпораций уже введены подобные меры по открытию своих филиалов, например, в Турции.

https://ria.ru/20210415/ogranicheniya-1728440055.html

https://ria.ru/20210512/startapy-1731924487.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, россия, госдума рф, александр хинштейн, технологии, общество