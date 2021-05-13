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https://ria.ru/20210513/roskomnadzor-1732228295.html
Роскомнадзор запретил более 750 ссылок по "колумбайну" в 2020-2021 годах
Роскомнадзор запретил более 750 ссылок по "колумбайну" в 2020-2021 годах
Роскомнадзор в 2020-2021 годах внес более 750 ссылок о нападениях на школы в Единый реестр запрещенной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T23:56
2021-05-13T23:56
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
технологии
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Роскомнадзор в 2020-2021 годах внес более 750 ссылок о нападениях на школы в Единый реестр запрещенной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.В ведомстве напомнили, что решение о признании материалов по теме "колумбайна" (информация о способах, методах, намерении совершения противоправных действий, направленных против жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе с применением оружия, взрывчатых веществ, в образовательных учреждениях и местах предназначенных для массового пребывания детей) запрещенными принимает Росмолодежь."На основании решения Росмолодежи ссылки на такие противоправные материалы вносятся Роскомнадзором в Единый реестр запрещенной информации. В течение суток после этого запрещенный контент удаляется владельцем сайта или доступ к данным страницам блокируется провайдером. По данной тематике за 2020-2021 год в Единый реестр запрещенной информации внесено свыше 750 ссылок", - добавили в пресс-службе.Кроме того, для противодействия вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в реестр внесено порядка 6 тысяч страниц сайтов. Для противодействия экстремизму Роскомнадзор осуществляет блокировку размещенной в интернете запрещенной информации, и в Единый реестр запрещенной информации на основании решений суда внесены адреса свыше 65 тысяч страниц, содержащих экстремистские материалы.Кроме того, Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ удалено и заблокировано порядка 90 тысяч страниц сайтов с призывами к осуществлению экстремистской деятельности.В ведомстве также напомнили, что с 1 февраля вступил в силу закон, в соответствии с которым социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать социально опасную информацию. "Это позволит более оперативно бороться с противоправным контентом, в том числе экстремистского характера", - указали в пресс-службе."Проведение соцсетями перманентного и превентивного психологического риск-анализа (без деанонимизации) могло бы значительно помочь профилактике таких опасных для наших детей явлений", - заключили в Роскомнадзоре.
https://ria.ru/20210513/kontrol-1732130409.html
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россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, технологии, общество

Роскомнадзор запретил более 750 ссылок по "колумбайну" в 2020-2021 годах

23:56 13.05.2021
 
© РИА НовостиИнтернет-сайт с видеоконтентом
Интернет-сайт с видеоконтентом - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Роскомнадзор в 2020-2021 годах внес более 750 ссылок о нападениях на школы в Единый реестр запрещенной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
В ведомстве напомнили, что решение о признании материалов по теме "колумбайна" (информация о способах, методах, намерении совершения противоправных действий, направленных против жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе с применением оружия, взрывчатых веществ, в образовательных учреждениях и местах предназначенных для массового пребывания детей) запрещенными принимает Росмолодежь.
"На основании решения Росмолодежи ссылки на такие противоправные материалы вносятся Роскомнадзором в Единый реестр запрещенной информации. В течение суток после этого запрещенный контент удаляется владельцем сайта или доступ к данным страницам блокируется провайдером. По данной тематике за 2020-2021 год в Единый реестр запрещенной информации внесено свыше 750 ссылок", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, для противодействия вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в реестр внесено порядка 6 тысяч страниц сайтов. Для противодействия экстремизму Роскомнадзор осуществляет блокировку размещенной в интернете запрещенной информации, и в Единый реестр запрещенной информации на основании решений суда внесены адреса свыше 65 тысяч страниц, содержащих экстремистские материалы.
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Кроме того, Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ удалено и заблокировано порядка 90 тысяч страниц сайтов с призывами к осуществлению экстремистской деятельности.
В ведомстве также напомнили, что с 1 февраля вступил в силу закон, в соответствии с которым социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать социально опасную информацию. "Это позволит более оперативно бороться с противоправным контентом, в том числе экстремистского характера", - указали в пресс-службе.
"Проведение соцсетями перманентного и превентивного психологического риск-анализа (без деанонимизации) могло бы значительно помочь профилактике таких опасных для наших детей явлений", - заключили в Роскомнадзоре.
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РоссияФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФТехнологииОбщество
 
 
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