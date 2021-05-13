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Новое оружие России
https://ria.ru/20210513/robot-1732060286.html
Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО, Санкт-Петербург) имени генерала армии Хрулева придумали проект уникального... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T03:26
2021-05-13T03:26
новое оружие россии
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО, Санкт-Петербург) имени генерала армии Хрулева придумали проект уникального транспортно-заряжающего робота на базе одного из самых массовых тягачей в российской армии МТ-ЛБ (также известен как "Мотолыга"), следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.Робот представляет собой тягач МТ-ЛБу (удлинённая версия МТ-ЛБ), в грузовом отсеке которого расположен механизм подачи боеприпасов. Комплекс управляется дистанционно оператором в радиусе до 5 километров и предназначен для срочного пополнения боекомплектов танков, боевых машин пехоты, самоходной артиллерии и подразделений других родов войск на передовой линии боевых действий.Уникальность этого технического решения специалисты ВА МТО обосновывают тем, что ни один из существующих сегодня как в России, так и за рубежом заряжающих роботов не способен загружать боеприпасы в танки или БМП. Сегодня подобная техника может применяться только для пополнения боекомплектов самоходной артиллерии."Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в создании универсального робототехнического транспортно-заряжающего комплекса не только для самоходной артиллерии, но и впервые - для танков и БМП, аналогов которому в мире не существует", - говорится в документе.Так, в описании изобретения приводятся в пример южнокорейская машина К10 для самоходной артустановки K9 "Thunder" и аналогичный комплекс ХМ2002 для американской 155-миллиметровой гаубицы ХМ2001 "Crusader", конструкция которых не является универсальной и не может обеспечить подачу боеприпасов в танки, БМП, кроме того, ими нельзя управлять на расстоянии.Согласно документу, новый комплекс на базе "Мотолыги" сможет перемещается на передний край боевых действий, где его будет ждать экипаж танка/БМП/артустановки для пополнения израсходованного боекомплекта, благодаря чему время загрузки снарядами сокращается в 3-4 раза, снижается физическая нагрузка на экипажи бронемашин.МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий, бронированный) широко применялся в советское время как бронетранспортёр в мотострелковых подразделениях, как санитарно-эвакуационная машина, как тягач противотанковых пушек Т-12 и МТ-12 "Рапира", а также в качестве самоходного миномета и зенитной самоходной установки. МТ-ЛБ активно участвовал в боях в Афганистане, а также в военных конфликтах в странах бывшего СССР. МТ-ЛБ является плавающей машиной, его движение на воде осуществляется за счет перематывания гусениц. Транспортно-грузовое отделение находится в задней части машины и позволяет перевозить до 2,5 тонны груза или до 11 человек десанта. На базе МТ-ЛБ разработано целое семейство боевых машин.
https://ria.ru/20210409/robot-1727503554.html
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россия, безопасность

Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую

03:26 13.05.2021
 
© Фото : пресс-служба АО "Ремдизель"Военный тягач МТ-ЛБ
Военный тягач МТ-ЛБ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : пресс-служба АО "Ремдизель"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО, Санкт-Петербург) имени генерала армии Хрулева придумали проект уникального транспортно-заряжающего робота на базе одного из самых массовых тягачей в российской армии МТ-ЛБ (также известен как "Мотолыга"), следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.
Робот представляет собой тягач МТ-ЛБу (удлинённая версия МТ-ЛБ), в грузовом отсеке которого расположен механизм подачи боеприпасов. Комплекс управляется дистанционно оператором в радиусе до 5 километров и предназначен для срочного пополнения боекомплектов танков, боевых машин пехоты, самоходной артиллерии и подразделений других родов войск на передовой линии боевых действий.
Уникальность этого технического решения специалисты ВА МТО обосновывают тем, что ни один из существующих сегодня как в России, так и за рубежом заряжающих роботов не способен загружать боеприпасы в танки или БМП. Сегодня подобная техника может применяться только для пополнения боекомплектов самоходной артиллерии.
"Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в создании универсального робототехнического транспортно-заряжающего комплекса не только для самоходной артиллерии, но и впервые - для танков и БМП, аналогов которому в мире не существует", - говорится в документе.
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Так, в описании изобретения приводятся в пример южнокорейская машина К10 для самоходной артустановки K9 "Thunder" и аналогичный комплекс ХМ2002 для американской 155-миллиметровой гаубицы ХМ2001 "Crusader", конструкция которых не является универсальной и не может обеспечить подачу боеприпасов в танки, БМП, кроме того, ими нельзя управлять на расстоянии.
Согласно документу, новый комплекс на базе "Мотолыги" сможет перемещается на передний край боевых действий, где его будет ждать экипаж танка/БМП/артустановки для пополнения израсходованного боекомплекта, благодаря чему время загрузки снарядами сокращается в 3-4 раза, снижается физическая нагрузка на экипажи бронемашин.
МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий, бронированный) широко применялся в советское время как бронетранспортёр в мотострелковых подразделениях, как санитарно-эвакуационная машина, как тягач противотанковых пушек Т-12 и МТ-12 "Рапира", а также в качестве самоходного миномета и зенитной самоходной установки. МТ-ЛБ активно участвовал в боях в Афганистане, а также в военных конфликтах в странах бывшего СССР. МТ-ЛБ является плавающей машиной, его движение на воде осуществляется за счет перематывания гусениц. Транспортно-грузовое отделение находится в задней части машины и позволяет перевозить до 2,5 тонны груза или до 11 человек десанта. На базе МТ-ЛБ разработано целое семейство боевых машин.
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