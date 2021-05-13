https://ria.ru/20210513/rks-1732111685.html

Путин поздравил сотрудников РКС с 75-летием предприятия

Путин поздравил сотрудников РКС с 75-летием предприятия

Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу АО "Российские космические системы" с 75-летием предприятия выразил уверенность, что сотрудники и в... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:47

2021-05-13T12:47

2021-05-13T12:47

российские космические системы

космос - риа наука

владимир путин

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу АО "Российские космические системы" с 75-летием предприятия выразил уверенность, что сотрудники и в дальнейшем будут смело внедрять современные технологии и успешно решать ответственные задачи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент подчеркнул, что история АО "Российские космические системы" неразрывно связана с выдающимися достижениями и трудовыми победами нескольких поколений учёных, конструкторов, инженеров, специалистов и рабочих."Эти талантливые, преданные интересам Родины профессионалы стояли у истоков создания отечественного космического приборостроения, закладывали и развивали славные традиции отрасли. Важно, что нынешний коллектив дорожит богатейшим научным, творческим, идейным наследием предшественников, смело внедряет современные технологии, успешно решает ответственные задачи. Уверен, так будет и впредь", - говорится в телеграмме.Путин пожелал коллективу предприятия воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20210429/kovalev-1730327785.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские космические системы , космос - риа наука, владимир путин