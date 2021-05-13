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Путин поздравил сотрудников РКС с 75-летием предприятия
Путин поздравил сотрудников РКС с 75-летием предприятия
Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу АО "Российские космические системы" с 75-летием предприятия выразил уверенность, что сотрудники и в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:47
2021-05-13T12:47
российские космические системы
космос - риа наука
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу АО "Российские космические системы" с 75-летием предприятия выразил уверенность, что сотрудники и в дальнейшем будут смело внедрять современные технологии и успешно решать ответственные задачи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент подчеркнул, что история АО "Российские космические системы" неразрывно связана с выдающимися достижениями и трудовыми победами нескольких поколений учёных, конструкторов, инженеров, специалистов и рабочих."Эти талантливые, преданные интересам Родины профессионалы стояли у истоков создания отечественного космического приборостроения, закладывали и развивали славные традиции отрасли. Важно, что нынешний коллектив дорожит богатейшим научным, творческим, идейным наследием предшественников, смело внедряет современные технологии, успешно решает ответственные задачи. Уверен, так будет и впредь", - говорится в телеграмме.Путин пожелал коллективу предприятия воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого доброго.
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российские космические системы , космос - риа наука, владимир путин

Путин поздравил сотрудников РКС с 75-летием предприятия

12:47 13.05.2021
 
© Фото : АО "Российские космические системы"Стенд компании "Российские космические системы"
Стенд компании Российские космические системы - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : АО "Российские космические системы"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу АО "Российские космические системы" с 75-летием предприятия выразил уверенность, что сотрудники и в дальнейшем будут смело внедрять современные технологии и успешно решать ответственные задачи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что история АО "Российские космические системы" неразрывно связана с выдающимися достижениями и трудовыми победами нескольких поколений учёных, конструкторов, инженеров, специалистов и рабочих.
"Эти талантливые, преданные интересам Родины профессионалы стояли у истоков создания отечественного космического приборостроения, закладывали и развивали славные традиции отрасли. Важно, что нынешний коллектив дорожит богатейшим научным, творческим, идейным наследием предшественников, смело внедряет современные технологии, успешно решает ответственные задачи. Уверен, так будет и впредь", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал коллективу предприятия воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого доброго.
Конструктор бортовой аппаратуры этого комплекса, начальник отделения Российских космических систем Алексей Ковалев - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 11:00Хочу стать космонавтом
Алексей Ковалев: российские спутники будут прогнозировать северные сияния
 
Российские космические системыКосмос - РИА НаукаВладимир Путин
 
 
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