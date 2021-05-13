https://ria.ru/20210513/revva-1732105010.html

Ревва объяснил, как появился его псевдоним Артур Пирожков

Ревва объяснил, как появился его псевдоним Артур Пирожков

Шоумен Александр Ревва в интервью изданию "Собеседник" рассказал, как появился его сценический псевдоним Артур Пирожков. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:08

2021-05-13T16:08

2021-05-13T16:24

новости культуры

шоубиз

александр ревва

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732104954_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_cbc71133b12f1d0c51db5a837a97faa4.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Шоумен Александр Ревва в интервью изданию "Собеседник" рассказал, как появился его сценический псевдоним Артур Пирожков. По словам Реввы, забавные "имя" и "фамилия" связаны с его детством и любимой бабушкой.Недавно Александр Ревва представил сиквел комедийного фильма "Бабушка легкого поведения". Лента получила название "Прабабушка легкого поведения. Начало". Главную роль в ней исполнил сам шоумен.

https://ria.ru/20210429/komediya-1730443033.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, александр ревва, шоу-бизнес, знаменитости, звезды