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Шоубиз
https://ria.ru/20210513/revva-1732105010.html
Ревва объяснил, как появился его псевдоним Артур Пирожков
Ревва объяснил, как появился его псевдоним Артур Пирожков
Шоумен Александр Ревва в интервью изданию "Собеседник" рассказал, как появился его сценический псевдоним Артур Пирожков. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:08
2021-05-13T16:24
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Шоумен Александр Ревва в интервью изданию "Собеседник" рассказал, как появился его сценический псевдоним Артур Пирожков. По словам Реввы, забавные "имя" и "фамилия" связаны с его детством и любимой бабушкой.Недавно Александр Ревва представил сиквел комедийного фильма "Бабушка легкого поведения". Лента получила название "Прабабушка легкого поведения. Начало". Главную роль в ней исполнил сам шоумен.
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новости культуры, александр ревва, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Ревва объяснил, как появился его псевдоним Артур Пирожков

16:08 13.05.2021 (обновлено: 16:24 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦеремония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон"
Церемония вручения музыкальной премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Шоумен Александр Ревва в интервью изданию "Собеседник" рассказал, как появился его сценический псевдоним Артур Пирожков.
По словам Реввы, забавные "имя" и "фамилия" связаны с его детством и любимой бабушкой.

"Бабушка – это отдельный родитель, отдельная любовь. Помню ее добрые руки, пирожки. Оттуда и пошел Пирожков", — пояснил артист.

Недавно Александр Ревва представил сиквел комедийного фильма "Бабушка легкого поведения". Лента получила название "Прабабушка легкого поведения. Начало". Главную роль в ней исполнил сам шоумен.
"Я раньше делал фильмы про бабушек, а теперь и про прабабушку, потому что меня воспитала моя бабушка, и каждую картину я посвящаю ей", — добавил Ревва.
Премьера фильма Прабабушка легкого поведения. Начало в рамках 43-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 12:51Шоубиз
В Москве состоялась премьера комедии с Реввой и Галустяном
 
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