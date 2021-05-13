Ревва объяснил, как появился его псевдоним Артур Пирожков
16:08 13.05.2021 (обновлено: 16:24 13.05.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦеремония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Шоумен Александр Ревва в интервью изданию "Собеседник" рассказал, как появился его сценический псевдоним Артур Пирожков.
По словам Реввы, забавные "имя" и "фамилия" связаны с его детством и любимой бабушкой.
"Бабушка – это отдельный родитель, отдельная любовь. Помню ее добрые руки, пирожки. Оттуда и пошел Пирожков", — пояснил артист.
Недавно Александр Ревва представил сиквел комедийного фильма "Бабушка легкого поведения". Лента получила название "Прабабушка легкого поведения. Начало". Главную роль в ней исполнил сам шоумен.
"Я раньше делал фильмы про бабушек, а теперь и про прабабушку, потому что меня воспитала моя бабушка, и каждую картину я посвящаю ей", — добавил Ревва.
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