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Липецкая область
https://ria.ru/20210513/remont-1732148759.html
Власти Липецкой области направили 45 миллионов рублей на ремонт лифтов
Власти Липецкой области направили 45 миллионов рублей на ремонт лифтов
Власти Липецкой области выделили порядка 45 миллионов рублей из областного бюджета в рамках программы капитального ремонта на лифтовое хозяйство, на эти... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:05
2021-05-13T15:05
липецкая область
игорь артамонов
жкх
липецкая область
липецк
елец
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ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области выделили порядка 45 миллионов рублей из областного бюджета в рамках программы капитального ремонта на лифтовое хозяйство, на эти средства планируется отремонтировать или заменить 137 лифтов в 38 многоквартирных домах Липецка и Ельца, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что будут заменены, в частности, подъемные механизмы с истекшим сроком службы – более 25 лет.Всего же в Липецкой области полной замене или ремонту подлежат около четырех тысяч единиц лифтового оборудования, 670 из них – это подъемники с истекшим сроком службы. По словам Артамонова, для оперативного решения проблем лифтового хозяйства области региональные власти надеются получить помощь Фонда содействия реформированию ЖКХ. Из федеральной казны может быть компенсировано до 50 процентов стоимости устанавливаемого лифтового оборудования.
https://ria.ru/20210512/ochistsooruzheniya-1731924685.html
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игорь артамонов, жкх, липецкая область, липецк, елец

Власти Липецкой области направили 45 миллионов рублей на ремонт лифтов

15:05 13.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЩербинский лифтовый завод
Щербинский лифтовый завод - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области выделили порядка 45 миллионов рублей из областного бюджета в рамках программы капитального ремонта на лифтовое хозяйство, на эти средства планируется отремонтировать или заменить 137 лифтов в 38 многоквартирных домах Липецка и Ельца, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что будут заменены, в частности, подъемные механизмы с истекшим сроком службы – более 25 лет.
"Это обновление мы планируем, опираясь на мнение жителей. Опрашивая их, мы получаем возможность принимать правильные решения", – сказал Артамонов.
Всего же в Липецкой области полной замене или ремонту подлежат около четырех тысяч единиц лифтового оборудования, 670 из них – это подъемники с истекшим сроком службы.
По словам Артамонова, для оперативного решения проблем лифтового хозяйства области региональные власти надеются получить помощь Фонда содействия реформированию ЖКХ. Из федеральной казны может быть компенсировано до 50 процентов стоимости устанавливаемого лифтового оборудования.
Новые очистные сооружения в Усмани - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 12:41Липецкая область
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Липецкая областьИгорь АртамоновЖКХЛипецкая областьЛипецкЕлец
 
 
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