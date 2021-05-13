https://ria.ru/20210513/remont-1732148759.html

Власти Липецкой области направили 45 миллионов рублей на ремонт лифтов

Власти Липецкой области направили 45 миллионов рублей на ремонт лифтов

Власти Липецкой области выделили порядка 45 миллионов рублей из областного бюджета в рамках программы капитального ремонта на лифтовое хозяйство, на эти... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:05

2021-05-13T15:05

2021-05-13T15:05

липецкая область

игорь артамонов

жкх

липецкая область

липецк

елец

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ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области выделили порядка 45 миллионов рублей из областного бюджета в рамках программы капитального ремонта на лифтовое хозяйство, на эти средства планируется отремонтировать или заменить 137 лифтов в 38 многоквартирных домах Липецка и Ельца, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что будут заменены, в частности, подъемные механизмы с истекшим сроком службы – более 25 лет.Всего же в Липецкой области полной замене или ремонту подлежат около четырех тысяч единиц лифтового оборудования, 670 из них – это подъемники с истекшим сроком службы. По словам Артамонова, для оперативного решения проблем лифтового хозяйства области региональные власти надеются получить помощь Фонда содействия реформированию ЖКХ. Из федеральной казны может быть компенсировано до 50 процентов стоимости устанавливаемого лифтового оборудования.

https://ria.ru/20210512/ochistsooruzheniya-1731924685.html

липецкая область

липецк

елец

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игорь артамонов, жкх, липецкая область, липецк, елец