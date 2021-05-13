https://ria.ru/20210513/rebenok-1732094574.html

В реке под Нижним Новгородом нашли тело пропавшего ранее ребенка

В реке под Нижним Новгородом нашли тело пропавшего ранее ребенка

Тело шестилетнего мальчика, которого сутки искали в Нижегородской области, обнаружили в реке Узола, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:36

2021-05-13T11:36

2021-05-13T11:36

нижегородская область

городецкий район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика, которого сутки искали в Нижегородской области, обнаружили в реке Узола, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о том, что днем 12 мая во время прогулки в деревне Воловое Городецкого района пропал шестилетний мальчик, было опубликовано в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер" в соцсети Facebook."Оперативные службы бросили все силы на поиски ребенка. В 22.30 выдвинулись все оперативные службы. В 22.30 на помощь в поисках выдвинулась водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Тринадцатого мая в 8.10 спасатели извлекли тело мальчика из реки Узола в районе населенного пункта, откуда мальчик ушел гулять", - говорится в сообщении МЧС.Обстоятельства гибели и причина смерти ребенка устанавливаются. "При осмотре тела видимых телесных повреждений криминального характера следователи СК не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщает региональное следственное управление СК РФ.По предварительным данным, мальчик гулял со сверстниками около реки. Когда с его ноги в воду соскользнула обувь, ребенок, пытаясь ее достать, упал в реку.Как установили следователи СК, накануне мальчик приехал в Городецкий район из Нижнего Новгорода в гости.

https://ria.ru/20210424/delo-1729771428.html

нижегородская область

городецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, городецкий район, происшествия