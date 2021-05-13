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В реке под Нижним Новгородом нашли тело пропавшего ранее ребенка
В реке под Нижним Новгородом нашли тело пропавшего ранее ребенка
Тело шестилетнего мальчика, которого сутки искали в Нижегородской области, обнаружили в реке Узола, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:36
2021-05-13T11:36
нижегородская область
городецкий район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика, которого сутки искали в Нижегородской области, обнаружили в реке Узола, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о том, что днем 12 мая во время прогулки в деревне Воловое Городецкого района пропал шестилетний мальчик, было опубликовано в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер" в соцсети Facebook."Оперативные службы бросили все силы на поиски ребенка. В 22.30 выдвинулись все оперативные службы. В 22.30 на помощь в поисках выдвинулась водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Тринадцатого мая в 8.10 спасатели извлекли тело мальчика из реки Узола в районе населенного пункта, откуда мальчик ушел гулять", - говорится в сообщении МЧС.Обстоятельства гибели и причина смерти ребенка устанавливаются. "При осмотре тела видимых телесных повреждений криминального характера следователи СК не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщает региональное следственное управление СК РФ.По предварительным данным, мальчик гулял со сверстниками около реки. Когда с его ноги в воду соскользнула обувь, ребенок, пытаясь ее достать, упал в реку.Как установили следователи СК, накануне мальчик приехал в Городецкий район из Нижнего Новгорода в гости.
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нижегородская область, городецкий район, происшествия

В реке под Нижним Новгородом нашли тело пропавшего ранее ребенка

11:36 13.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика, которого сутки искали в Нижегородской области, обнаружили в реке Узола, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о том, что днем 12 мая во время прогулки в деревне Воловое Городецкого района пропал шестилетний мальчик, было опубликовано в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер" в соцсети Facebook.
"Оперативные службы бросили все силы на поиски ребенка. В 22.30 выдвинулись все оперативные службы. В 22.30 на помощь в поисках выдвинулась водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Тринадцатого мая в 8.10 спасатели извлекли тело мальчика из реки Узола в районе населенного пункта, откуда мальчик ушел гулять", - говорится в сообщении МЧС.
Обстоятельства гибели и причина смерти ребенка устанавливаются. "При осмотре тела видимых телесных повреждений криминального характера следователи СК не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщает региональное следственное управление СК РФ.
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По предварительным данным, мальчик гулял со сверстниками около реки. Когда с его ноги в воду соскользнула обувь, ребенок, пытаясь ее достать, упал в реку.
Как установили следователи СК, накануне мальчик приехал в Городецкий район из Нижнего Новгорода в гости.
 
Нижегородская областьГородецкий районПроисшествия
 
 
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