https://ria.ru/20210513/razgovor-1732176487.html

Путин и Гутерреш обсудили пандемию и конфликт Израиля и Палестины

Путин и Гутерреш обсудили пандемию и конфликт Израиля и Палестины

Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили наращивание коллективных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:59

2021-05-13T16:59

2021-05-13T17:16

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили наращивание коллективных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что беседа с находящимся в Москве с рабочим визитом генсеком ООН состоялась в формате видеоконференции."Владимир Путин высказался за повышение роли ООН в международных делах, акцентировал уникальный характер этой структуры, призванной укреплять взаимодействие мирового сообщества по всем ключевым вопросам современности", - говорится в сообщении."В свете эскалации палестино-израильского конфликта констатировано, что первоочередной задачей является прекращение насильственных действий с обеих сторон и обеспечение безопасности гражданского населения", - говорится в сообщении."При рассмотрении гуманитарной обстановки в Сирии выражена обеспокоенность в связи с ужесточением односторонних санкционных мер в отношении законных властей Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении."Условлено активизировать скоординированные усилия России и структур ООН по таким направлениям деятельности, как содействие возвращению беженцев и вынужденно перемещённых лиц, оказание гуманитарной помощи, восстановление экономики и социальной инфраструктуры. Среди приоритетов обозначено и продвижение межсирийского конституционного процесса", - говорится в сообщении."Кроме того, обсуждены вопросы урегулирования ситуации в Ливии и Йемене, положение дел в Афганистане", - говорится в сообщении."Уделено внимание совместным шагам в сфере экологии, в том числе в контексте проблемы изменения климата", - говорится в сообщении."Затрагивалась и тематика подготовки к проведению в 2022 году в России Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу как центрального мероприятия Международного десятилетия сближения культур ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.Добавляется, что генсек ООН также поздравил Путина с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, "отметил особый вклад Советского Союза в освобождение мира от нацизма".

https://ria.ru/20210512/sputnik-1732034356.html

https://ria.ru/20210512/mid-1732012272.html

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