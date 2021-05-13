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https://ria.ru/20210513/rassledovanie-1732068370.html
СК завершил расследование дела экстрадированного из Испании россиянина
СК завершил расследование дела экстрадированного из Испании россиянина
Следователи в Москве завершили расследование дела о мошенничестве экстрадированного из Испании россиянина, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T08:54
2021-05-13T08:54
россия
ирина волк
юлия иванова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Следователи в Москве завершили расследование дела о мошенничестве экстрадированного из Испании россиянина, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По версии следствия, в октябре 2017 года Илья Сафронов, главный специалист отдела сопровождения инвестиций департамента бюджетирования и экономики управления экономики ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", в сговоре с Алексеем Германом задумали похитить деньги. Как заявляет СК, был фиктивно заключен договор о поставке материалов и оборудования для нужд учреждения, за якобы поставленные товары и оборудование были перечислены более 7,5 миллиона рублей, эти деньги соучастники похитили."Алексей Герман полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - сказала Иванова.Как сообщалось ранее, Герман скрылся из РФ и был объявлен в международный розыск. В апреле официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что Герман, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован из Испании в Россию.В августе 2018 года Сафронов был признан виновным в преступлении, ему назначено наказание в виде 3 лет колонии общего режима.
https://ria.ru/20210418/ispaniya-1728801510.html
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россия, ирина волк, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК завершил расследование дела экстрадированного из Испании россиянина

08:54 13.05.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Следователи в Москве завершили расследование дела о мошенничестве экстрадированного из Испании россиянина, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По версии следствия, в октябре 2017 года Илья Сафронов, главный специалист отдела сопровождения инвестиций департамента бюджетирования и экономики управления экономики ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", в сговоре с Алексеем Германом задумали похитить деньги. Как заявляет СК, был фиктивно заключен договор о поставке материалов и оборудования для нужд учреждения, за якобы поставленные товары и оборудование были перечислены более 7,5 миллиона рублей, эти деньги соучастники похитили.
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"Алексей Герман полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - сказала Иванова.
Как сообщалось ранее, Герман скрылся из РФ и был объявлен в международный розыск. В апреле официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что Герман, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован из Испании в Россию.
В августе 2018 года Сафронов был признан виновным в преступлении, ему назначено наказание в виде 3 лет колонии общего режима.
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РоссияИрина ВолкЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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