https://ria.ru/20210513/ranenye-1732221868.html

В секторе Газа ранили двух журналистов турецкого информагентства

В секторе Газа ранили двух журналистов турецкого информагентства

Турецкое государственное информагентство Anadolu сообщило в четверг, что его оператор и фотокорреспондент Мохаммед аль-Алул и Мустафа Хассуна получили ранения... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T22:02

2021-05-13T22:02

2021-05-13T22:02

исламский джихад

турция

хамас

палестина

восточный иерусалим

израиль

в мире

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АНКАРА, 13 мая - РИА Новости. Турецкое государственное информагентство Anadolu сообщило в четверг, что его оператор и фотокорреспондент Мохаммед аль-Алул и Мустафа Хассуна получили ранения во время очередной атаки армии Израиля в секторе Газа.О состоянии пострадавших не сообщается.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили ракеты по Израилю из Газы. Израиль нанес удары по сектору Газа, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада". По данным минздрава Палестины, 87 палестинцев погибли и 487 пострадали за три дня из-за авиаударов, среди них 17 детей и семь женщин.

https://ria.ru/20210513/izrail-1732211206.html

турция

палестина

восточный иерусалим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламский джихад, турция, хамас, палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире