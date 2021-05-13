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В секторе Газа ранили двух журналистов турецкого информагентства
В секторе Газа ранили двух журналистов турецкого информагентства
Турецкое государственное информагентство Anadolu сообщило в четверг, что его оператор и фотокорреспондент Мохаммед аль-Алул и Мустафа Хассуна получили ранения... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T22:02
2021-05-13T22:02
исламский джихад
турция
хамас
палестина
восточный иерусалим
израиль
в мире
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АНКАРА, 13 мая - РИА Новости. Турецкое государственное информагентство Anadolu сообщило в четверг, что его оператор и фотокорреспондент Мохаммед аль-Алул и Мустафа Хассуна получили ранения во время очередной атаки армии Израиля в секторе Газа.О состоянии пострадавших не сообщается.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили ракеты по Израилю из Газы. Израиль нанес удары по сектору Газа, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада". По данным минздрава Палестины, 87 палестинцев погибли и 487 пострадали за три дня из-за авиаударов, среди них 17 детей и семь женщин.
https://ria.ru/20210513/izrail-1732211206.html
турция
палестина
восточный иерусалим
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исламский джихад, турция, хамас, палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире

В секторе Газа ранили двух журналистов турецкого информагентства

22:02 13.05.2021
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПоследствия израильского авиаудара по Газе
Последствия израильского авиаудара по Газе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
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АНКАРА, 13 мая - РИА Новости. Турецкое государственное информагентство Anadolu сообщило в четверг, что его оператор и фотокорреспондент Мохаммед аль-Алул и Мустафа Хассуна получили ранения во время очередной атаки армии Израиля в секторе Газа.
О состоянии пострадавших не сообщается.
В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили ракеты по Израилю из Газы. Израиль нанес удары по сектору Газа, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада". По данным минздрава Палестины, 87 палестинцев погибли и 487 пострадали за три дня из-за авиаударов, среди них 17 детей и семь женщин.
Ракетные удары по Израилю - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
19:57
Около 1750 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа с начала эскалации
 
Исламский джихадТурцияХамасПалестинаВосточный ИерусалимИзраильВ мире
 
 
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