https://ria.ru/20210513/rakety-1732222612.html
Источник сообщил, что Ливан выпустил по Израилю ракеты класса "Град"
Источник сообщил, что Ливан выпустил по Израилю ракеты класса "Град"
Ракеты класса "Град" в сторону Израиля были выпущены из окрестностей ливанского поселения Аль-Калиля, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T22:11
2021-05-13T22:11
2021-05-13T22:18
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БЕЙРУТ, 13 мая - РИА Новости. Ракеты класса "Град" в сторону Израиля были выпущены из окрестностей ливанского поселения Аль-Калиля, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее СМИ сообщили, что с территории южного Ливана в направлении Израиля было выпущено три ракеты. Армия Израиля позже подтвердила данные сообщения."Предварительные данные указывают на то, что ракеты типа "Град" были выпущены из окрестностей поселения Аль-Калиля в сторону территорий оккупированной Палестины", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210513/rakety-1732221762.html
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