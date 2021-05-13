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Источник сообщил, что Ливан выпустил по Израилю ракеты класса "Град"
Источник сообщил, что Ливан выпустил по Израилю ракеты класса "Град"
Ракеты класса "Град" в сторону Израиля были выпущены из окрестностей ливанского поселения Аль-Калиля, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T22:11
2021-05-13T22:18
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в мире
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БЕЙРУТ, 13 мая - РИА Новости. Ракеты класса "Град" в сторону Израиля были выпущены из окрестностей ливанского поселения Аль-Калиля, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее СМИ сообщили, что с территории южного Ливана в направлении Израиля было выпущено три ракеты. Армия Израиля позже подтвердила данные сообщения."Предварительные данные указывают на то, что ракеты типа "Град" были выпущены из окрестностей поселения Аль-Калиля в сторону территорий оккупированной Палестины", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210513/rakety-1732221762.html
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израиль, ливан, в мире

Источник сообщил, что Ливан выпустил по Израилю ракеты класса "Град"

22:11 13.05.2021 (обновлено: 22:18 13.05.2021)
 
© REUTERS / Nir EliasПротиворакетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Nir Elias
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БЕЙРУТ, 13 мая - РИА Новости. Ракеты класса "Град" в сторону Израиля были выпущены из окрестностей ливанского поселения Аль-Калиля, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее СМИ сообщили, что с территории южного Ливана в направлении Израиля было выпущено три ракеты. Армия Израиля позже подтвердила данные сообщения.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
22:00
Из Ливана выпустили три ракеты по израильской территории
"Предварительные данные указывают на то, что ракеты типа "Град" были выпущены из окрестностей поселения Аль-Калиля в сторону территорий оккупированной Палестины", - сказал собеседник агентства.
 
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