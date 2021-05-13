https://ria.ru/20210513/rakety-1732222612.html

Источник сообщил, что Ливан выпустил по Израилю ракеты класса "Град"

Источник сообщил, что Ливан выпустил по Израилю ракеты класса "Град"

Ракеты класса "Град" в сторону Израиля были выпущены из окрестностей ливанского поселения Аль-Калиля, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T22:11

2021-05-13T22:11

2021-05-13T22:18

израиль

ливан

в мире

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БЕЙРУТ, 13 мая - РИА Новости. Ракеты класса "Град" в сторону Израиля были выпущены из окрестностей ливанского поселения Аль-Калиля, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее СМИ сообщили, что с территории южного Ливана в направлении Израиля было выпущено три ракеты. Армия Израиля позже подтвердила данные сообщения."Предварительные данные указывают на то, что ракеты типа "Град" были выпущены из окрестностей поселения Аль-Калиля в сторону территорий оккупированной Палестины", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210513/rakety-1732221762.html

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ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, ливан, в мире