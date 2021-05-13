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Названа ягода, снижающая риск рака и инсульта
Названа ягода, снижающая риск рака и инсульта
Употребление клубники помогает снизить риск возникновения ряда болезней, включая рак. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:05
2021-05-13T17:46
михаил гинзбург
здоровье
общество
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Употребление клубники помогает снизить риск возникновения ряда болезней, включая рак. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире канала "Россия 1". Медик пояснил, что опухоли часто возникают как реакция на вялотекущее воспаление, поэтому продукты, помогающие в борьбе с ним, снижают риск развития новообразований."Клубника содержит факторы, которые блокируют рост новых сосудов: это называется факторами, тормозящими ангиогенез", — рассказал Гинзбург. Благодаря этому свойству ягода оказывает противоопухолевое действие. Она может быть полезна для профилактики рака желудка и кишечника.Диетолог отметил, что в клубнике содержится большое количество мягких и грубых пищевых волокон, что помогает снизить риски инфаркта и инсульта. "Один из эффектов пищевых волокон — это нормализация холестеринового обмена", — объяснил он. Гинзбург уточнил, что ягода помогает уменьшить уровень "вредного" холестерина и поднять "полезный". Также она укрепляет иммунитет благодаря содержащимся в ней аскорбиновой кислоте и каротиноидам.
https://ria.ru/20210508/rak-1731457837.html
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михаил гинзбург, здоровье, общество

Названа ягода, снижающая риск рака и инсульта

15:05 13.05.2021 (обновлено: 17:46 13.05.2021)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Употребление клубники помогает снизить риск возникновения ряда болезней, включая рак. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире канала "Россия 1".
Медик пояснил, что опухоли часто возникают как реакция на вялотекущее воспаление, поэтому продукты, помогающие в борьбе с ним, снижают риск развития новообразований.
"Клубника содержит факторы, которые блокируют рост новых сосудов: это называется факторами, тормозящими ангиогенез", — рассказал Гинзбург.
Благодаря этому свойству ягода оказывает противоопухолевое действие. Она может быть полезна для профилактики рака желудка и кишечника.
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Диетолог отметил, что в клубнике содержится большое количество мягких и грубых пищевых волокон, что помогает снизить риски инфаркта и инсульта.
"Один из эффектов пищевых волокон — это нормализация холестеринового обмена", — объяснил он.
Гинзбург уточнил, что ягода помогает уменьшить уровень "вредного" холестерина и поднять "полезный". Также она укрепляет иммунитет благодаря содержащимся в ней аскорбиновой кислоте и каротиноидам.
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