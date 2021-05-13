https://ria.ru/20210513/rak-1732148609.html

Названа ягода, снижающая риск рака и инсульта

Названа ягода, снижающая риск рака и инсульта

Употребление клубники помогает снизить риск возникновения ряда болезней, включая рак. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:05

2021-05-13T15:05

2021-05-13T17:46

михаил гинзбург

здоровье

общество

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Употребление клубники помогает снизить риск возникновения ряда болезней, включая рак. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире канала "Россия 1". Медик пояснил, что опухоли часто возникают как реакция на вялотекущее воспаление, поэтому продукты, помогающие в борьбе с ним, снижают риск развития новообразований."Клубника содержит факторы, которые блокируют рост новых сосудов: это называется факторами, тормозящими ангиогенез", — рассказал Гинзбург. Благодаря этому свойству ягода оказывает противоопухолевое действие. Она может быть полезна для профилактики рака желудка и кишечника.Диетолог отметил, что в клубнике содержится большое количество мягких и грубых пищевых волокон, что помогает снизить риски инфаркта и инсульта. "Один из эффектов пищевых волокон — это нормализация холестеринового обмена", — объяснил он. Гинзбург уточнил, что ягода помогает уменьшить уровень "вредного" холестерина и поднять "полезный". Также она укрепляет иммунитет благодаря содержащимся в ней аскорбиновой кислоте и каротиноидам.

https://ria.ru/20210508/rak-1731457837.html

https://ria.ru/20210420/myasnikov-1729110597.html

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михаил гинзбург, здоровье, общество