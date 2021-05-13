https://ria.ru/20210513/rak-1732059539.html

Назван способ предупредить развитие рака

Назван способ предупредить развитие рака

Диетолог Маргарита Королева рассказала в интервью НСН о том, как комплексный подход к здоровью помогает избежать развития онкологии. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T03:10

2021-05-13T03:10

2021-05-13T07:59

маргарита королева

здоровье

общество

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Диетолог Маргарита Королева рассказала в интервью НСН о том, как комплексный подход к здоровью помогает избежать развития онкологии.Так специалист прокомментировала исследование немецких врачей, в котором неправильный образ жизни, а также злоупотребление пятью продуктами – красным мясом, колбасой, молоком, сахаром и алкоголем повышают риск развития рака. По словам Королевой, отказ от конкретных продуктов не снижает риск заболевания онкологией, а в некоторых случаях, напротив, увеличивает опасность. "Но мы можем вести здоровый образ жизни во всех смыслах и любить при этом мясо. Контролируя стрессовые факторы, мы не получим никаких проблем. Кто-то может злоупотреблять алкоголем и доживет до 104 лет, поддерживая здоровый образ жизни в каких-то других смыслах. А кто-то повысит проблемы, исключив из своего рациона эти пять продуктов", - указала она.Специалист отметила, что необходимо во всех смыслах быть корректным в выборе питания, стараться вести здоровый образ жизни. "Контролировать стрессы, поддерживать здоровую стройность и, конечно, своевременно проходить диспансерный осмотр, дабы в начале формирования какой-то проблемы не пропустить ее", - порекомендовала диетолог.Королева добавила, что рак представляет собой полисистемное заболевание. "Это может быть совокупность факторов. Человек имеет генетическую предрасположенность, а может и не иметь ее. Когда он ведет неправильный образ жизни во всех смыслах, злоупотребляя не только алкоголем, но и фастфудом и другими продуктами, которые ведут к избыточной массе тела", - предупредила она.

https://ria.ru/20210508/rak-1731457837.html

https://ria.ru/20210501/rak-1730794836.html

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маргарита королева, здоровье, общество