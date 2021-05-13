https://ria.ru/20210513/putin-1732159088.html
Путин призвал уделить внимание обучению русскому языку за рубежом
Путин призвал уделить внимание обучению русскому языку за рубежом
Президент России Владимир Путин призвал уделить должное внимание поддержке изучения русского языка в странах ближнего зарубежья, поскольку "того, что делается... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:43
2021-05-13T15:43
2021-05-13T15:56
россия
снг
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал уделить должное внимание поддержке изучения русского языка в странах ближнего зарубежья, поскольку "того, что делается сегодня, явно недостаточно"."По поводу возможности учиться в наших вузах талантливым молодым людям из ближнего зарубежья: очень важная составляющая нашей совместной работы с партнерами по СНГ. Но в этой связи, конечно, нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах, поддержке изучения русского языка", - сказал Путин в четверг на совещании с правительством РФ.Президент попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова представить дополнительные предложения в этой сфере."Потому что того, что делается сегодня, явно недостаточно. Да, мы работаем по этому направлению, но, повторяю, можно сделать и нужно сделать гораздо больше, чем мы делаем сегодня", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210401/russkiy-1603734921.html
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