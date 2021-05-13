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Путин призвал уделить внимание обучению русскому языку за рубежом
Путин призвал уделить внимание обучению русскому языку за рубежом
Президент России Владимир Путин призвал уделить должное внимание поддержке изучения русского языка в странах ближнего зарубежья, поскольку "того, что делается... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:43
2021-05-13T15:56
россия
снг
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал уделить должное внимание поддержке изучения русского языка в странах ближнего зарубежья, поскольку "того, что делается сегодня, явно недостаточно"."По поводу возможности учиться в наших вузах талантливым молодым людям из ближнего зарубежья: очень важная составляющая нашей совместной работы с партнерами по СНГ. Но в этой связи, конечно, нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах, поддержке изучения русского языка", - сказал Путин в четверг на совещании с правительством РФ.Президент попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова представить дополнительные предложения в этой сфере."Потому что того, что делается сегодня, явно недостаточно. Да, мы работаем по этому направлению, но, повторяю, можно сделать и нужно сделать гораздо больше, чем мы делаем сегодня", - сказал Путин.
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россия, снг, владимир путин, в мире

Путин призвал уделить внимание обучению русскому языку за рубежом

15:43 13.05.2021 (обновлено: 15:56 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал уделить должное внимание поддержке изучения русского языка в странах ближнего зарубежья, поскольку "того, что делается сегодня, явно недостаточно".
"По поводу возможности учиться в наших вузах талантливым молодым людям из ближнего зарубежья: очень важная составляющая нашей совместной работы с партнерами по СНГ. Но в этой связи, конечно, нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах, поддержке изучения русского языка", - сказал Путин в четверг на совещании с правительством РФ.
Президент попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова представить дополнительные предложения в этой сфере.
"Потому что того, что делается сегодня, явно недостаточно. Да, мы работаем по этому направлению, но, повторяю, можно сделать и нужно сделать гораздо больше, чем мы делаем сегодня", - сказал Путин.
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