https://ria.ru/20210513/putin-1732159088.html

Путин призвал уделить внимание обучению русскому языку за рубежом

Путин призвал уделить внимание обучению русскому языку за рубежом

Президент России Владимир Путин призвал уделить должное внимание поддержке изучения русского языка в странах ближнего зарубежья, поскольку "того, что делается... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:43

2021-05-13T15:43

2021-05-13T15:56

россия

снг

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732159893_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_e8de5536c0649432cac9722dc920015b.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал уделить должное внимание поддержке изучения русского языка в странах ближнего зарубежья, поскольку "того, что делается сегодня, явно недостаточно"."По поводу возможности учиться в наших вузах талантливым молодым людям из ближнего зарубежья: очень важная составляющая нашей совместной работы с партнерами по СНГ. Но в этой связи, конечно, нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах, поддержке изучения русского языка", - сказал Путин в четверг на совещании с правительством РФ.Президент попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова представить дополнительные предложения в этой сфере."Потому что того, что делается сегодня, явно недостаточно. Да, мы работаем по этому направлению, но, повторяю, можно сделать и нужно сделать гораздо больше, чем мы делаем сегодня", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210401/russkiy-1603734921.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, снг, владимир путин, в мире