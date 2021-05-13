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Путин поручил Золотову представить предложения по обороту оружия
Путин поручил Золотову представить предложения по обороту оружия
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову представить предложения по обороту оружия в России в письменном виде как можно скорее. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:13
2021-05-13T15:13
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову представить предложения по обороту оружия в России в письменном виде как можно скорее."Представьте мне свои предложения в письменном виде с тем, чтобы были подготовлены соответствующие поручения правительству с целью проработки всех этих вопросов на ведомственном и экспертном уровне. Как можно быстрее", - сказал Путин, обращаясь к Золотову, на совещании с членами правительства.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, владимир путин, общество

Путин поручил Золотову представить предложения по обороту оружия

15:13 13.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову представить предложения по обороту оружия в России в письменном виде как можно скорее.
"Представьте мне свои предложения в письменном виде с тем, чтобы были подготовлены соответствующие поручения правительству с целью проработки всех этих вопросов на ведомственном и экспертном уровне. Как можно быстрее", - сказал Путин, обращаясь к Золотову, на совещании с членами правительства.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовВладимир ПутинОбщество
 
 
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