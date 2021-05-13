https://ria.ru/20210513/putin-1732150847.html
Путин поручил Золотову представить предложения по обороту оружия
Путин поручил Золотову представить предложения по обороту оружия
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову представить предложения по обороту оружия в России в письменном виде как можно скорее. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:13
2021-05-13T15:13
2021-05-13T15:13
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову представить предложения по обороту оружия в России в письменном виде как можно скорее."Представьте мне свои предложения в письменном виде с тем, чтобы были подготовлены соответствующие поручения правительству с целью проработки всех этих вопросов на ведомственном и экспертном уровне. Как можно быстрее", - сказал Путин, обращаясь к Золотову, на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20210513/litsenzii-1732143018.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, владимир путин, общество