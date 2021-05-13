https://ria.ru/20210513/putin-1732147253.html
Семьи пострадавших в Казани получат необходимую поддержку, заявил Путин
Семьи пострадавших в Казани получат необходимую поддержку, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин после трагедии в Казани заявил, что все, кто столкнулся с бедой, получат всю необходимую поддержку. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:01
2021-05-13T15:01
2021-05-13T15:01
стрельба в школе в казани
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
казань
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после трагедии в Казани заявил, что все, кто столкнулся с бедой, получат всю необходимую поддержку.Глава государства в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Я хочу вновь подчеркнуть. Татарстан: все, кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь", - сказал Путин.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210513/nagrady-1732141855.html
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стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, казань, происшествия