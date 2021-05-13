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Путин пообщается с Гутеррешем 13 мая
Путин пообщается с Гутеррешем 13 мая
Президент России Владимир Путин пообщается с генсеком ООН Антониу Гутеррешем по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:32
2021-05-13T15:41
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщается с генсеком ООН Антониу Гутеррешем по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Встреча пройдет в таком формате, несмотря на то, что Гутерреш находится в Москве."Это связано с продолжающимся все-таки режимом пандемии и с рекомендациями эпидемиологов, режим предосторожности, он в данном случае никуда не делся, и этим рекомендациям надо следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства", — добавил Песков.Он отметил, что президент полностью здоров, но все равно должен соблюдать все меры предосторожности. По его словам, формат переговоров "не влияет на результативность" и не сужает повестку дня.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин пообщается с Гутеррешем 13 мая

12:32 13.05.2021 (обновлено: 15:41 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщается с генсеком ООН Антониу Гутеррешем по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча пройдет в таком формате, несмотря на то, что Гутерреш находится в Москве.
"Это связано с продолжающимся все-таки режимом пандемии и с рекомендациями эпидемиологов, режим предосторожности, он в данном случае никуда не делся, и этим рекомендациям надо следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства", — добавил Песков.
Он отметил, что президент полностью здоров, но все равно должен соблюдать все меры предосторожности.
По его словам, формат переговоров "не влияет на результативность" и не сужает повестку дня.
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