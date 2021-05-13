https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1732082279.html

Эксперты рассказали, на сколько подешевели туры после майских праздников

Эксперты рассказали, на сколько подешевели туры после майских праздников

Туры по России после майских праздников подешевели в среднем на пять процентов, сообщает Level.Travel. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:07

2021-05-13T11:07

2021-05-13T11:07

куда можно лететь

коронавирус covid-19

цены

туристы

майские праздники

отдых

туризм

россия

туризм

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Туры по России после майских праздников подешевели в среднем на пять процентов, сообщает Level.Travel.Специалисты компании проанализировали данные бронирований путевок и выяснили, что отечественные курорты для 68 процентов пользователей в мае стали альтернативой Турции. После окончания каникул цены на туры снизились в среднем на пять процентов.Больше всего после праздников сэкономят путешественники, которые решили отправиться в ОАЭ: средний чек на путевки в конце мая на 39 процентов ниже, чем в начале — 127 тысяч рублей. Стали доступнее туры на Кубу, где стоимость отдыха снизилась на 15 процентов, на Мальдивы — на 11 процентов, и на Кипр — на десять процентов.Директор по маркетингу сервиса Евгений Гинзбург отметил, что вторая половина мая традиционно была временем самых выгодных цен на отдых, однако в этом году ситуация изменилась."Раньше в это время можно было улететь в отпуск в два-три раза дешевле, чем в праздничные даты. К тому же на курортах уже не так многолюдно, большой выбор хороших гостиниц, да и сами отельеры всячески старались привлечь туристов скидками. Например, легко можно было получить бесплатный апгрейд номера, корзину фруктов в подарок или бонусный визит в SPA", — сообщил он.В этом году сэкономить оказалось сложнее, а снижение цен стало не таким заметным. "Виной всему закрытые границы на популярных у туристов направлениях, в первую очередь — прекращение авиасообщения с Турцией. Курортов, готовых принимать гостей сейчас в разы меньше, что делает спрос на них выше", — пояснил он.

https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html

россия

куба

мальдивы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, коронавирус covid-19, цены, туристы, майские праздники, отдых, россия, туризм, новости - туризм, куба, мальдивы