https://ria.ru/20210513/psikhiatr-1732174734.html
Эксперты рассказали о влиянии пандемии на психику
Эксперты рассказали о влиянии пандемии на психику
Психиатры наблюдают рост психического неблагополучия из-за пандемии COVID-19, которое связано с опасением людей за свое здоровье и материальное благополучие,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:55
2021-05-13T16:55
2021-05-13T17:22
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коронавирус в россии
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общество
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Психиатры наблюдают рост психического неблагополучия из-за пандемии COVID-19, которое связано с опасением людей за свое здоровье и материальное благополучие, сообщила журналистам руководитель международного отдела НМИЦ ПН имени В. М. Бехтерева Минздрава России Анна Васильева."Мы наблюдаем рост психического неблагополучия, связанного с пандемией. Это связано с опасением за свое здоровье. Другая проблема – опасения, связанные с материальным благополучием, так как пандемия снизила уровень жизни некоторых людей", - сказала Васильева.Она добавила, что также специалисты фиксируют влияние коронавируса на центральную нервную систему, что приводит к прогрессированию деменции и росту других нарушений.При этом женщины испытывают более высокий уровень тревоги, связанный с пандемией, сказала Васильева. Однако именно женщины более отрицательно относятся к вакцинации от коронавируса и менее готовы вакцинироваться, чем мужчины, отметила она.В свою очередь директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Минздрава России, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора Николай Незнанов среди последствий заражения коронавирусной инфекцией отметил нарушения памяти и внимания. "У подавляющего числа лиц наблюдается синдром хронической усталости, и он продолжается долгое время", - рассказал Незнанов.
https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731940267.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Психиатры наблюдают рост психического неблагополучия из-за пандемии COVID-19, которое связано с опасением людей за свое здоровье и материальное благополучие, сообщила журналистам руководитель международного отдела НМИЦ ПН имени В. М. Бехтерева Минздрава России Анна Васильева.
"Мы наблюдаем рост психического неблагополучия, связанного с пандемией. Это связано с опасением за свое здоровье. Другая проблема – опасения, связанные с материальным благополучием, так как пандемия снизила уровень жизни некоторых людей", - сказала Васильева.
Она добавила, что также специалисты фиксируют влияние коронавируса на центральную нервную систему, что приводит к прогрессированию деменции и росту других нарушений.
При этом женщины испытывают более высокий уровень тревоги, связанный с пандемией, сказала Васильева. Однако именно женщины более отрицательно относятся к вакцинации от коронавируса и менее готовы вакцинироваться, чем мужчины, отметила она.
В свою очередь директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Минздрава России
, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора
Николай Незнанов среди последствий заражения коронавирусной инфекцией отметил нарушения памяти и внимания. "У подавляющего числа лиц наблюдается синдром хронической усталости, и он продолжается долгое время", - рассказал Незнанов.