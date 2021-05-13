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Голикова заявила о подготовке законопроекта о российском Красном Кресте
Голикова заявила о подготовке законопроекта о российском Красном Кресте
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Минздрав и российский Красный Крест подготовят законопроект о нем, а также о защите наименования и эмблемы... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T18:39
2021-05-13T18:39
2021-05-13T18:39
россия
красный полумесяц
российский красный крест
красный крест
татьяна голикова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Минздрав и российский Красный Крест подготовят законопроект о нем, а также о защите наименования и эмблемы организации."Я все-таки хотела бы со своей стороны пожелать, чтобы этот обновленный российский Красный Крест в своей работе базировался на трех основных блоках. Это историческое наследие и традиции, это современные вызовы, которые сегодня стоят не только перед этой организацией, но и перед нашим обществом в целом. И, конечно, использование положительного международного опыта", - сказала Голикова на встрече с председателем "Российского Красного Креста" Павлом Савчуком.Она отметила, что нужно уделить внимание взаимодействию центрального офиса Красного Креста с региональными, усилить работы на местах, правительство со своей стороны готово оказать содействие. Голикова также отметила, что Красный Крест и Минздрав начали работу по подготовке законопроекта о российском Красном Кресте и защите его эмблемы и наименования."Поскольку организация является частью международного Красного Креста и Красного Полумесяца, я также просила бы министерство здравоохранения совместно с российским Красным Крестом обеспечить соответствие законопроекта основополагающим принципам движения", - добавила Голикова.Как отметил на встрече председатель "Российского Красного Креста" Павел Савчук, основными направлениями помощи со стороны организации должны быть работа в соцсфере и сфере здравоохранения, в том числе в части профилактики инфекций, ВИЧ, туберкулеза, а также по вопросам донорства крови и костного мозга.Не менее важным направлением будет помощь при возникновении ЧС, оказание психо-социальной поддержки и гуманитарной помощи, отметил Савчук. Он также рассказал о сборе пожертвований для пострадавших и семей погибших в казанской гимназии. По его словам, "Российский Красный Крест" берет на себя обязательства вместе с правительством Татарстана определить индивидуальные потребности семей, которых коснулась трагедия. Расходы будут освещаться публично на сайте организации, а сбор средств осуществляется в рамках общероссийской акции "МыВместе".
https://ria.ru/20210508/mkkk-1730658916.html
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россия, красный полумесяц, российский красный крест, красный крест, татьяна голикова
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
заявила, что Минздрав и российский Красный Крест
подготовят законопроект о нем, а также о защите наименования и эмблемы организации.
"Я все-таки хотела бы со своей стороны пожелать, чтобы этот обновленный российский Красный Крест в своей работе базировался на трех основных блоках. Это историческое наследие и традиции, это современные вызовы, которые сегодня стоят не только перед этой организацией, но и перед нашим обществом в целом. И, конечно, использование положительного международного опыта", - сказала Голикова на встрече с председателем "Российского Красного Креста
" Павлом Савчуком.
Она отметила, что нужно уделить внимание взаимодействию центрального офиса Красного Креста с региональными, усилить работы на местах, правительство со своей стороны готово оказать содействие. Голикова также отметила, что Красный Крест и Минздрав начали работу по подготовке законопроекта о российском Красном Кресте и защите его эмблемы и наименования.
"Поскольку организация является частью международного Красного Креста и Красного Полумесяца
, я также просила бы министерство здравоохранения совместно с российским Красным Крестом обеспечить соответствие законопроекта основополагающим принципам движения", - добавила Голикова.
Как отметил на встрече председатель "Российского Красного Креста" Павел Савчук, основными направлениями помощи со стороны организации должны быть работа в соцсфере и сфере здравоохранения, в том числе в части профилактики инфекций, ВИЧ, туберкулеза, а также по вопросам донорства крови и костного мозга.
Не менее важным направлением будет помощь при возникновении ЧС, оказание психо-социальной поддержки и гуманитарной помощи, отметил Савчук. Он также рассказал о сборе пожертвований для пострадавших и семей погибших в казанской гимназии. По его словам, "Российский Красный Крест" берет на себя обязательства вместе с правительством Татарстана определить индивидуальные потребности семей, которых коснулась трагедия. Расходы будут освещаться публично на сайте организации, а сбор средств осуществляется в рамках общероссийской акции "МыВместе".